В хабаровском супермаркете нашли чересчур дорогие детские соки и пюре

В Краснофлотском районе Хабаровска в одном из супермаркетов обнаружили завышенные цены на детское питание. Директор уже принял меры, чтобы стоимость соков и пюре снизилась, но на него всё равно завели дело об административном правонарушении.

Прокуратура района провела проверку супермаркета «Три кота» в октябре этого года. Выяснилось, что в магазине завысили стоимость продуктов детского питания по восьми наименованиям. На сок цена возросла на 20,98 %, на пюре — больше чем на 2 %. Прокурор района внёс представление директору ООО «Три Кота — Хабаровск» и потребовал, чтобы тот устранил нарушения законодательства в сфере ценообразования. Акт реагирования руководитель компании уже рассмотрел, стоимость детского питания снизили до допустимого уровня.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении. Сейчас постановление находится на рассмотрении комитета по ценам и тарифам правительства региона.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих нарушениях. Так, в торговой точке, принадлежащей ООО «Дальневосточный дом грампластинок», продавали соки с торговой надбавкой более 15 %. Прокуроры также выявили завышенные цены в ООО «Корсар» на улице Запарина.