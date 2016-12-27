Проект модернизации хабаровской транспортной сети будут дорабатывать

Управление транспорта администрации Хабаровска отправило на доработку проект специалистов Тихоокеанского государственного университета по модернизации общественной транспортной сети. В вузе предложили ввести в дальневосточной столице новые кольцевые маршруты и внедрить систему оплаты, при которой пассажир не будет платить за пересадку, если уложится в определённое время следования.

«Мы считаем это целесообразным. Но у нас же не, скажем, Южная Корея, где один карман. У нас 39 перевозчиков. Если я сяду в один автобус, там заплачу, а потом пересяду и не заплачу — как второму перевозчику к этому относиться? Эта система в нашем городе — она на данный момент просто нереальна. Мы провели встречу с авторами проекта и объяснили, что их работа должна иметь реальное воплощение, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый. — А насчёт новых кольцевых маршрутов — есть годами образовывавшаяся маршрутная сеть. И вот так, в один момент, взять и разрушить её — а как пассажирам ездить?»

Как писало агентство, идея проектировщиков из ТОГУ предполагает, прежде всего, разгрузку дорог и увеличение прибыли транспортного бизнеса. По мнению экспертов, этому мешают дублирующие маршруты. Поэтому в Хабаровске закроют пять таких линий: 60, 72, 46, 79 и 76. Не всем жителям города понравились эти нововведения: в частности, пассажиры 72 маршрута неоднократно просили оставить его. Ликвидировали также троллейбусы № 2 и 5, они перестали выходить на линии с 12 декабря. Реформой остались недовольны, в том числе, депутаты Гордумы.

Ещё одно нововведение от проектировщиков ТОГУ — новый социальный стандарт обслуживания, который уже одобрил муниципалитет. Он предполагает замену привычных проездных билетов на маршрутные карты и изменение формы оплаты — вместо фиксированной стоимости поездки, пассажирам придётся оплачивать её фактическую длительность.