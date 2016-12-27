Тепловые сети в Чегдомыне хотят реконструировать по договору концессии

Акционерное общество «Хабаровские энергетические системы» претендует на статус концессионера в проекте реконструкции коммунальной инфраструктуры Чегдомына. Компания уже обратилась с заявкой на получение этого статуса в государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Затраты на модернизацию оценили в полмиллиарда рублей — планируется, что около половины сметы покроет финансирование из федерального источника.

Принцип концессии предусматривает передачу государственного имущества на определённый срок частному инвестору, который должен осуществить строительство или реконструкцию уже имеющихся объектов и имеет право получать доход от их использования. Этот подход считается наиболее проработанной формой ГЧП для привлечения инвестиций в коммунальную сферу. Как писало агентство, регион начал поиск решений для государственно-частного партнёрства ещё до того, как федеральные власти разработали соответствующую нормативную базу. В каждом из районов составлены графики и планы, однако работа по созданию концессий двигается тяжело и в Хабаровском крае, и в других субъектах Федерации. В настоящее время предусмотрена возможность получения финансовой поддержки на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. В апреле 2016 года об этом заявил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин.

Возможный новый статус «Хабаровских энергетических систем» обсудили на заседании межведомственной комиссии, которую возглавил первый зампред правительства региона Юрий Чайка. По словам первого заместителя министра ЖКХ края Елены Костенко, суммарные расходы на модернизацию тепловых сетей Чегдомына составляют 536 миллионов рублей.

Предприятие «Хабаровские энергетические системы» создали по инициативе регионального правительства для строительства и эксплуатации объектов ТЭК. С ноября 2015 года «ХЭС» находится под контролем МинЖКХ края. По отчётности за 2015 год, акционерное общество при выручке в 28,56 миллиона рублей показало чистый убыток 28,96 миллиона. При этом годом ранее компания получила 47,7 миллиона рублей выручки и 8,8 миллиона — чистой прибыли. На балансе компании — часть магистральной теплотрассы, которая связывает хабаровскую ТЭЦ-1 с микрорайонами Флегонтова и Строитель, протяжённостью 2,3 километра.

«С начала этого отопительного сезона «ХЭС» занимается теплоснабжением жителей поселка. Имущество на время реализации инвестпрограммы передано в краевую собственность. Министерство ЖКХ готовит инвестпроект, ожидаем получить 280 миллионов рублей федеральной поддержки. При объявлении концессии АО «ХЭС» должно стать концессионером. Там есть единственная проблема: концессионер не должен иметь убытков»,— озвучила она.

Министерство, по словам Елены Костенко, будет выходить на правительство края с предложением компенсировать «ХЭС» полученные убытки, поскольку компания, согласно разработанному бизнес-плану, сможет самостоятельно погасить их не ранее, чем через два года, а соответствовать критерию безубыточности нужно уже к марту. Эту информацию передаёт «КоммерсантЪ».

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», коммунальные нужды Чегдомына в ответственность «ХЭС» передали в конце сентября 2016 года. В истории региона это первый случай, когда краевое предприятие взяло на себя обязанности муниципалитета в сфере ЖКХ. Ранее состояние жилищно-коммунального хозяйства в посёлке Чегдомын стало поводом для возбуждения ряда уголовных дел. Верхнебуреинский район, административным центром которого является населённый пункт, до сих пор остаётся худшим в Хабаровском крае по качеству и оплате услуг «коммуналки».