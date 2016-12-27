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Хабаровчанин заснял необычный способ уборки снега вблизи центра города

Хабаровчанин заснял необычный способ уборки снега вблизи центра города
По его мнению, прокруткой колёс водители создают видимость выполнения работ
сегодня, 15:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице житель города сегодня, 27 декабря, запечатлел на видео, как снегоуборочная машина вместо того, чтобы использоваться по прямому назначению, сжигает топливо. Хабаровчанин заснял спецтехнику, которая держится на опорах сзади и на ковше спереди, благодаря чему колёса остаются в воздухе и их можно свободно прокручивать. Водитель, находящийся внутри, включил «аварийку» и, судя по изображению, решил отдохнуть.

«Вот так: вывешиваешь технику на «ножки» и накручиваешь себе километры, тем самым как бы работаешь, и у тебя полный отчёт. Столько проехал за день, восемь часов работал, ездил везде и почистил много-много», — прокомментировал увиденную картину автор видео.

По его словам, в Москве на подобной технике установлены приборы, которые фиксируют количество «накатанных» за рабочий день километров. Недобросовестные работники могут прокручивать колёса своих спецмашин, чтобы создавать видимость полноценной занятости.

Снегоуборочную машину с прокручивающимися колёсами зафиксировали в Кировском районе Хабаровска, на улице Калинина на подъёме к Серышева. Видео нашло отклик горожан в социальных сетях. Появилось мнение, что таким способом водитель прогревает мосты или прогоняет масло, однако в дальневосточной столице сегодня нет крепкого мороза.


 

За разъяснениями в этом вопросе корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» обратился в управление дорог и внешнего благоустройства администрации краевой столицы. По словам сотрудников ведомства, ответ последует в ближайшее время.

 
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Комментарии
  • 24  (сегодня, 17:20 )

    Лишить его гражданства РФ !!!!



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