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Комсомольская мошенница обманула 22 любителя интернет-покупок

Комсомольская мошенница обманула 22 любителя интернет-покупок
Она размещала в сети фальшивые объявления о продаже товаров
сегодня, 16:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре направили в суд уголовное дело по фактам 22 мошенничеств, совершённых в сети Интернет. В качестве обвиняемой фигурирует 21-летняя девушка. Она ухитрилась обмануть не только жителей Хабаровского края — пострадавших нашли даже в Подмосковье.

К стражам правопорядка с заявлением обратилась 35-летняя женщина, которая живёт в Московской области. Она рассказала, что на одном из известных интернет-порталов увидела объявление о продаже детской коляски. Обговорив с автором все детали сделки, заявительница перевела на счёт её электронного кошелька около 15 тысяч рублей. Но купленного товара потерпевшая так и не дождалась — продавец просто перестала выходить на связь.

Чуть позже жертвой мошенничества стал 33-летний житель Хабаровска. Он обратил внимание на сообщение о продаже недорогих велосипедов и решил приобрести сразу два двухколёсных транспортных средства. Связавшись с продавцом, хабаровчанин перевёл на её счёт необходимую для покупки сумму, после чего девушка поступила по уже отлаженному сценарию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали безработную 21-летнюю комсомольчанку. Девушка ранее не привлекалась к уголовной ответственности. При обыске в её квартире полицейские изъяли ноутбук и мобильный телефон, с помощью которых фигурантка вела переговоры с потерпевшими. Они также обнаружили несколько сим-карт с привязанными к ним интернет-кошельками, на которые пострадавшие перечисляли деньги.

Злоумышленница призналась в 22 фактах мошенничества. Она сообщила, что вырученные деньги потратила на продукты питания и другие личные нужды.

«В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

 
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Комментарии
  • Татьяна  (сегодня, 17:55 )

    Я частенко отовариваюсь через интернет, ни разу не обжигалось, товар получала, а тут недавно связалась с Ужгородом Украина, (а возможно и не тот город на самом деле), отвечала на вопросы по товару, перевела деньги 100% через банк "колибри", ФИО указала свое (наверно)продавец, все время была на связи через соцсети, потом груз оказывается на границе с Украиной застрял, то ли арестован, то ли еще что, продавец сообщила номер перевода по вестерн юнион и закрыла переписку. Перевода так и не было на возврат, левый номер. ни товара, ни денег, ни связи.



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