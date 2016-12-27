Комсомольская мошенница обманула 22 любителя интернет-покупок

В Комсомольске-на-Амуре направили в суд уголовное дело по фактам 22 мошенничеств, совершённых в сети Интернет. В качестве обвиняемой фигурирует 21-летняя девушка. Она ухитрилась обмануть не только жителей Хабаровского края — пострадавших нашли даже в Подмосковье.

К стражам правопорядка с заявлением обратилась 35-летняя женщина, которая живёт в Московской области. Она рассказала, что на одном из известных интернет-порталов увидела объявление о продаже детской коляски. Обговорив с автором все детали сделки, заявительница перевела на счёт её электронного кошелька около 15 тысяч рублей. Но купленного товара потерпевшая так и не дождалась — продавец просто перестала выходить на связь.

Чуть позже жертвой мошенничества стал 33-летний житель Хабаровска. Он обратил внимание на сообщение о продаже недорогих велосипедов и решил приобрести сразу два двухколёсных транспортных средства. Связавшись с продавцом, хабаровчанин перевёл на её счёт необходимую для покупки сумму, после чего девушка поступила по уже отлаженному сценарию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали безработную 21-летнюю комсомольчанку. Девушка ранее не привлекалась к уголовной ответственности. При обыске в её квартире полицейские изъяли ноутбук и мобильный телефон, с помощью которых фигурантка вела переговоры с потерпевшими. Они также обнаружили несколько сим-карт с привязанными к ним интернет-кошельками, на которые пострадавшие перечисляли деньги.

Злоумышленница призналась в 22 фактах мошенничества. Она сообщила, что вырученные деньги потратила на продукты питания и другие личные нужды.

«В настоящее время уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.