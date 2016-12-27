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Полицейские "попали в перестрелку" недалеко от Хабаровска

Полицейские "попали в перестрелку" недалеко от Хабаровска
Правоохранители, отбывающие в Северо-Кавказский регион, прошли проверку боем
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Неподалёку от Хабаровска полицейские «попали в засаду». Правоохранителям пришлось держать оборону и в перестрелке отбиваться от условного противника. Стражи порядка, которые отбывают на службу в Северо-Кавказский регион, прошли проверку боем на полигоне вблизи села Князе-Волконское. Тактические учение проводили опытные инструкторы, за плечами которых — десятки командировок в горячие точки.


 

 

Полицейские выполняли сложные тактические задачи в условиях, максимально приближенных к настоящим боевым действиям. Парни и девушки в погонах должны были показать инструкторам умение держать оборону и проводить разведку боем. Учения прошли под руководством нескольких инструкторов, которые имеют опыт реальных боевых операций.


 

 

Участие в мероприятии принимали офицеры из разных ведомственных подразделений. В строю были не только оперативники, но и работники штаба, делопроизводства и медчасти.

«Неважно, какого характера работа сотрудника. Во время служебной командировки может случиться всякое. Даже если твоя должность связана с «бумажной» работой, ты всё равно должен уметь крепко держать оружие в руках и при надобности дать отпор противнику. Наша задача — сделать так, чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» майор внутренних войск Александр Ягунов.


 

 

 

Офицерам по команде инструктора пришлось не раз занять позиции обороны, укрываться от условного противника в снегу и пройти с автоматом с десяток километров по пересечённой местности. Ветераны боевых действий, в свою очередь, раскрывали секреты выживания и хитрости обращения с оружием. Так, например, нельзя во время патрулирования держать палец на спусковом крючке, так как случайный выстрел может «раскрыть» местоположения группы или ранить кого-то. Нужно больше двигаться при обстреле, смещаться влево, так как 80 % людей — правши, противнику при таком отходе будет сложнее вести огонь и целиться. Все эти навыки помогут бойцам не попасть в беду и не стать жертвой неприятеля.


 

 

Самое сложное инструкторы припасли под конец учений — засаду. Участники в составе разведывательной группы должны были обследовать трассу. Напарники шли цепочкой на расстоянии не меньше восьми метров. Они должны были не упускать друг друга из виду и в случае нападения прикрывать спину товарища. Когда несколько километров было позади, раздалась автоматная очередь. Полицейские мгновенно заняли оборону и до последнего холостого патрона отбивались от нападавших.

После утомительной тренировки всех ожидала традиционная армейская каша, которую готовили организаторы, пока офицеры стреляли и падали в снег. За столом поднимали тост за боевое братство, третью рюмку пили за тех, кого уже нет, а четвёртую — со словами: «Чтобы за нас не пили третью».


 

Старшие офицеры в конце учений вынесли вердикт, что группа прошла учения успешно и с боевой задачей справилась. На Кавказ полицейские с Дальнего Востока отправятся после Нового года.

 
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