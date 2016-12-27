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Чегдомын планируют связать регулярными авиарейсами с Хабаровском

Чегдомын планируют связать регулярными авиарейсами с Хабаровском
Чтобы оценить ситуацию, в посёлок отправили специалистов из краевой столицы
сегодня, 16:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Из дальневосточной столицы сегодня, 27 декабря, отправился в первый технический рейс самолёт Л-410. Судно доставит в Чегдомын специалистов, которым нужно будет оценить возможность организации регулярных полётов между посёлком и Хабаровском.

На сегодняшний день Чегдомын с районным центром связывают только железнодорожное и автомобильное сообщение. В советский же период российской истории в посёлке работал аэропорт, который принимал по несколько рейсов в день. Сейчас там сохранилась только посадочная площадка. Оценить ситуацию на месте отправили представителей краевого правительства, «Сибирской угольной энергетической компании» и КГУП «Хабаровские авиалинии». По итогам рейса и совещаний с региональными и районными властями в первом квартале 2017 года специалисты подготовят технико-экономическое обоснование рентабельности возобновления авиационного сообщения. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, они проанализируют загрузку, рассчитают стоимость рейса и билетов на самолёт и оценят состояние инфраструктуры на посадочной площадке.

Идея связать посёлок регулярными рейсами с Хабаровском появилась после того, как в крае началась реализация проекта «Большой Чегдомын». Пассажиропоток стал расти — это связано ещё и с расширением инвестпроекта ОАО «Ургалуголь».

 
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