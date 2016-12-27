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Хабаровская таможня нашла российский миллиард в Латвии

Хабаровская таможня нашла российский миллиард в Латвии
Предпринимателю-нарушителю грозят срок и штраф — не больше миллиона
сегодня, 15:55
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который незаконно вывел из страны больше миллиарда рублей. Деньги он отправлял переводами в Латвию.

Чтобы переслать валюту в другую страну, предприимчивый мужчина открыл фирму, зарегистрировав её на свою знакомую. Женщина за вознаграждение должна была в качестве директора подписывать бумаги. Одной из них стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов. В соответствии с контрактом предприниматель оформил паспорт сделки и в течение пяти месяцев сделал 101 перевод на сумму около 21 миллиона долларов США, что в переводе на российскую валюту составляет больше одного миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба Хабаровской таможни, в этот период иностранная фирма услуги по перевозке не оказывала. По закону «О валютном регулировании и валютном контроле» предприниматель должен был вернуть деньги на свои банковские счета, но делать это он не планировал, поскольку специально выводил финансы из страны.

За это мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

 
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