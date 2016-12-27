Рождаемость в Хабаровском крае обошла смертность

В Хабаровском крае отмечается естественный прирост населения. За 11 месяцев этого года в регионе количество родившихся жителей превышает умерших.

«В крае активно реализуются мероприятия по снижению смертности населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы, новообразований, туберкулёза, болезней органов пищеварения, дыхания. Именно они в большей степени влияют на показатели демографии. Правильная диагностика и лечение определяют продолжительность жизни», — рассказал министр здравоохранения края Александр Витько.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, особое внимание в регионе уделяют развитию службы охраны материнства и детства. Для этого создали трёхуровневую систему оказания медицинской помощи. Благодаря всем этим мерам, с января этого года в крае родились 16 494 ребёнка, а умерли 15 990 человек.

Ещё полгода назад демографическая картина в регионе была обратной. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», смертность опережала рождаемость. Показатель естественного прироста населения составлял -34. Сейчас он составляет +504. В этот же период прошлого года количество родившихся и умерших было больше почти на тысячу человек в каждой категории.

Количество зарегистрированных браков также снижается: за 11 месяцев в Хабаровском крае появилась 9 471 новая семья. Это на тысячу с лишним меньше, чем в прошлом году. Уровень разводов немного снизился: в 2016 году в регионе распались уже 6 349 семей против 6 448 в 2015-м.