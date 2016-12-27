В Хабаровске в микрорайоне Строитель засекли лесорубов-нелегалов

В Хабаровском крае государственные лесные инспекторы продолжают проверку точек, где торгуют хвойными в преддверии Нового года. К ним подключились сотрудники администрации дальневосточной столицы и полицейские. Особое внимание они уделили торговым точкам на Центральном рынке, торговым рядам в районе остановки «Судоверфь», на улицах Суворова, Вахова и Павла Морозова. Вместе проверяющие нашли в микрорайоне Строитель продавца, у которого не было документов не только на пихты, но и на самого себя.

Нарушитель в справке-счёте указал одни ели, но торговал ещё и пихтами, бумаг на которые у него не было. Уроженец Азербайджана также не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Его доставили в районный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

«Всего с начала проведения предновогодних рейдов комиссионно было проверено 39 мест торговли традиционным праздничным атрибутом. Кроме того, проверке подверглись документы на приобретение и реализацию самих деревьев — почти семисот елей и пихт, что находились на рынках на момент проверок», — сообщила специалист по связям с общественностью управления лесами правительства края Эльза Трифонова.

Подобные рейды в этом году начались в регионе ещё в ноябре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», часто нарушителей выявляют в районе имени Лазо. Специалисты нашли там 160 деревьев, подготовленных к погрузке и дальнейшей продаже, а затем — ещё 500. А на этой неделе лесные инспекторы обнаружили в заказнике «Хехцирский», расположенном в нескольких километрах от дальневосточной столице, двоих молодых людей 19 и 26 лет. Вооружившись пилой, они заготавливали ели для торговли.