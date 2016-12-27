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В Нелькан отправили дизель-генераторы для восстановления электричества

В Нелькан отправили дизель-генераторы для восстановления электричества
Всех жителей специалисты обеспечивают источниками тепла и света
сегодня, 13:50
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В посёлок Нелькан Хабаровского края сегодня утром, 27 декабря, отправился вертолёт Ми-26 со спасателями на борту. Они везут два мощных дизель-генератора, которые позволят полностью восстановить электроснабжение в населённом пункте. Судном также доставят тепловые пушки, кабельное хозяйство и все необходимые горюче-смазочные материалы. Ожидается, что вертолёт приземлится в 16:00.

В Нелькан также вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, представитель министерства ЖКХ региона и  специалисты, который будут подключать генераторы. Сейчас в больнице и двух котельных есть электричество от резервных источников питания, детский сад работает в штатном режиме. Оперативные группы продолжают обходить дома и выяснять, кому нужна помощь. Как сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России, жители Нелькана, нуждающиеся в источниках энергоснабжения, освещения и оборудовании для приготовления пищи, обеспечиваются всем необходимым.

Ранее РИА «Восток-Медиа —Хабаровск» писало, что в результате пожара на электростанции населённый пункт оказался обесточен. Стихия уничтожила все пять генераторов, которые обеспечивали Нелькан светом. Без ресурса остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек, а также социальные объекты. В день происшествия власти региона отправили в посёлок вертолёт Ми-8. Он доставил пять дизель-генераторов малой мощности, тепловые пушки, газовые плиты, свечи. Выяснением причин и поиском виновных занялась прокуратура региона. Правительство Хабаровского края пообещало наладить электроснабжение в Нелькане к концу недели.

 
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