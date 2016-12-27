Житель Охотска отрубил знакомой голову, чтобы скрыть преступление

В Хабаровском крае мужчине предъявили обвинение в убийстве. По версии следствия, он отрубил голову своей знакомой, а тело поджёг. Обезглавленные останки в квартире жилого дома в посёлке Охотск нашли пожарные.

Обгоревшее обезглавленное тело женщины огнеборцы нашли 26 декабря. По данному факту незамедлительно возбудили уголовное дело. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Следователи выяснили, что с 22 по 25 декабря 46-летний подозреваемый и его 40-летняя знакомая распивали спиртные напитки. Вечером 25 декабря они поругались, и в пылу ссоры мужчина несколько раз ударил женщину табуретом по голове.

После этого злоумышленник лёг спать, а когда проснулся, обнаружил, что потерпевшая мертва. Чтобы скрыть следы преступления, он топором отрубил погибшей голову, положил её в пакет и позже выбросил его на пустыре рядом с домом. Тело подозреваемый обложил тряпками и поджёг.

По информации пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, мужчина дал признательные показания. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой и кражи. Сейчас продолжается расследование уголовного дела, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.