Комсомольская авиабаза получила из Новосибирска новые Су-34

Партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 поступила в состав авиационного полка Восточного военного округа, самолёты прибыли на аэродром Хурба. Информация об этом появилась на сайте komcity.ru. До Комсомольска-на-Амуре они добрались своим ходом из Новосибирска, с завода имени Чкалова. По данным пресс-службы ПАО «Компания «Сухой», этой поставкой предприятие полностью выполнило гособоронзаказ 2016 года по этому типу самолётов.

«Новосибирский авиазавод работает с высокой эффективностью, — отметили в пресс-службе предприятия. — Государственный контракт с министерством обороны России на поставку Су-34 в войска ВКС до 2020 года обеспечивает его стабильную загрузку на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. В настоящее время самолёты успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества».

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году авиабазу Хурба новые «сушки» пополняли уже дважды: в начале июня и конце августа. В июле в Хабаровском крае завершились лётно-тактические учения, в ходе которых новейшие истребители-бомбардировщики Су-34 впервые провели ночные полёты. Перед этим лётчики прошли переподготовку для работы на новой технике в Липецком центре боевого применения и переучивания лётного состава.

Всего за год авиационное предприятие поставило 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34 в ВКС России. До 2020 года Воздушно-космические силы планируют закупить порядка 200 таких самолётов.

Особенностями Су-34, в частности, являются: увеличение дальности полета до 4 000 километров, максимальной скорости до 1 900 км/ч, боевой нагрузки до 8 тонн. На самолётах установлены новейшие системы заправки в воздухе и вооружения. Несколько истребителей сейчас выполняют задачи в составе российской авиационной группировки в Сирии.

