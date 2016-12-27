Хабаровчане хотят развеять миф о новогоднем запое пробежкой 1 января

Жители Хабаровска соберутся 1 января 2017 года на массовую пробежку. Так они хотят показать, что недельный новогодний загул россиян — это всего лишь миф. Развеять его горожанам предстоит на своём примере.

«Приходят в основном люди, которые не употребляют спиртные напитки в Новый год. Они, как и мы, хотят развеять миф о том, что русские — пьяницы, что как Новый год — так у нас в стране недельный запой. Это люди, которым нравится сама эта идея акции», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» организатор пробежки Никита Кантышев.

Инициаторы проводят эту акцию с 2011 года. Пробежка 1 января 2017 года станет шестой по счёту. Приходят на неё, как признаётся организатор, не так много людей. Максимум зафиксировали в 2013 году — 40 человек. Забег стал ежегодной традицией примерно для десяти хабаровчан. Сбор желающих присоединиться к акции намечен на 12:00.

«Стартуем от института физической культуры и спорта, от «Чёрного тюльпана». Оттуда пробегаем небольшой участок Амурского бульвара, поднимаемся на Комсомольскую площадь, бежим по Муравьёва-Амурского до площади Ленина и там устраиваем зарядку», — поделился Никита Кантышев.