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Снежному медведю в Хабаровске сломали лапу

Снежному медведю в Хабаровске сломали лапу
Скульптуру под присмотром родителей разрушили дети
сегодня, 12:30
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: Вячеслав Реутов

Снежные и ледяные скульптуры, установленные на главной площади краевой столицы, начали страдать от горожан. Первой жертвой стал медведь. Хищнику, который входит в большую снежную композицию «Амур-Батюшка», дети сломали лапу. Произошло это под присмотром родителей.

«Шёл по площади Ленина и издалека увидел, как мама подсаживает двух сыновей 10-11 лет на медведя, чтобы сфотографировать их. В итоге они обломали ему лапу. На это происшествие дети и их мать отреагировали спокойно, просто убрали лапу в снежное бревно. Когда подошёл ближе, услышал, как мама советовала сыновьям залезть ещё и на рога оленю», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» горожанин Вячеслав Реутов.

Скульпторы, создавшие композицию, видели покалеченного хищника и теперь думают, как видоизменить медведя — отломанную лапу на место вернуть уже невозможно. К подобным выходкам горожан художники уже привыкли, все фигуры осматривает отдельный скульптор и по необходимости поправляет их.  

«Не готов пока народ к такой красоте. Сколько мы ни ругались с родителями, которые на наших глазах подсаживают детей на скульптуры, всё без толку. Огораживать их проволокой или верёвкой — тоже нелогично: это не конкурсные работы, а новогоднее оформление площади. Остаётся надеяться на сознательность людей, родителей. Сам лично отгонял детей, вроде слушают, а отойдешь — лезет другой, третий. Ругаться и портить себе и им праздничное настроение тоже не хочется», — отметил автор новогоднего городка на площади имени Ленина Сергей Логинов.

Чтобы избежать подобных происшествий, художники предлагают ставить обычные блоки без тонкой обработки. Сергей Логинов планируют через год поставить на площади больше горок, чтобы отвлечь отдыхающих от покорения снежных вершин. У скульптора уже появились идеи для оформления площади и парка «Динамо». По его словам, это будут крепкие, надёжные и функциональные объекты.

Снежные и ледовые скульптуры в краевой столице страдают от рук и ног горожан каждый год. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году основной удар на себя приняли центральные композиции, посвящённые первопроходцам и природе региона. У большинства птиц взрослые и дети, залезающие на фигуры, обломали крылья и головы. Первопроходец, ассоциативно напоминающий Ерофея Хабарова, остался без руки и лица. Обезьяне, украшавшей скульптурную композицию «2016», оторвали лапу. Спанч Бобу неизвестные отломали руку и помочились на него. Аналогичные «отметки» были и в детской снежной крепости, которую отдыхающие превратили в общественный туалет.

 
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Комментарии
  • Хабаровчанин  (сегодня, 13:00 )

    Организация новогодних гуляний никудышная. Бабло слили, а толку никакого. Куча денег идёт на кучу лампочек, но никто из чинуш не позаботился о детях, замерзающих на морозе. Неужели так дорого и трудно поставить хотя бы по 1 палатке с мощной теплодуйкой? Скульптуры ледяные с каждым годом всё бездарнее и отвратительнее. В Парке Динамо в этом году вообще какой-то бред, а не скульптуры. Ну и отдельная тема - острые ледяные оградки вплотную к тротуарам и каткам в Парке Динамо и на Набережной. Какой дурак и вредитель додумался ставить острые ледяные пики и рёбра на краю катков и тротуаров? Это же очень опасно для гуляющих граждан и их детей. Особенно - на катке.

  • Макс  (сегодня, 13:04 )

    Теория эволюции повернула вспять: люди стали превращаться в обезьян. Нет, чтобы просто полюбоваться и насладиться красотой, непременно нужно словно приматы залезть на лапы, рога, крылья, чтобы сделать фото или сэлфи. Идиотизм! Кому это фото будет интересно? С таким же успехом лазайте по деревьям в поисках бананов!

  • Хабаровчанин  (сегодня, 13:34 )

    Это полностью вина организаторов. Нужна таблички с просьбой не трогать скульптуры и видеорегистраторы для нарушителей. Миллионы рублей бюджетного бабла на украшения сливаются, а о безопасности украшений и самих граждан никто не думает. Да и сами скульптуры в этом году несуразные. Видно, что работу по их созданию доверили за копейки непрофессионалам. Посмотрите хотя бы на этого "медведя" с человеческими плечами и некрасивой мордой.



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