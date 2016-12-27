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В Хабаровском крае одобрили лишь около трети заявок на "гектар"

В Хабаровском крае одобрили лишь около трети заявок на "гектар"
Основная причина, как сообщают в правительстве, — недоработка информационной системы
сегодня, 12:50
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровском крае на получение «дальневосточного гектара» по данным на конец 2016 года подано почти две тысячи заявок. Из них удовлетворены только 763, или 38,2 % от общего количества. Глава региона Вячеслав Шпорт на профильном совещании обсудил причины таких показателей и поручил определять вручную координаты тех земельных участков, которые уже выданы, чтобы наладить работу информационной системы.

На заседании отметили, что из общей массы поданных в регионе документов в 20 % случаев жители получили отрицательный ответ. Основная причина — недоработка системы, через которую подаются заявки.

«У нас сегодня возникает вопрос, когда система выделяет землю на ранее выданных нами участках. Тогда что мы делаем? Мы же говорили об этом? Мы должны вручную отправить координаты участков, которые повыдавали. Для этого провести определённую работу. И мы срок ставили. Вы об этом говорите. Чтобы люди слышали и знали, что мы это делаем, и что мы это из системы всё равно уберём», — заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

По данным телеканала «Вести-Хабаровск», самыми привлекательными для местных жителей по-прежнему остаются Хабаровский, Амурский, Советско-Гаванский и Бикинский, а также имени Лазо районы.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что Вячеслав Шпорт поручил сократить количество отказов в выдаче «дальневосточного гектара». Кроме того, он назначил своего нового заместителя — уполномоченного по «дальневосточному гектару»Наталья Якутина, которая раньше возглавляла министерство культуры края, предпримет меры для того, чтобы «гектар» брали более активно, а также для проведения разъяснительной работы по оформлению заявок.

 
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