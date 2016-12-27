Детям-сиротам в Хабаровском крае за год раздали больше 300 квартир

В Хабаровском крае лицам из числа детей-сирот за уходящий год выдали больше 300 квартир. Под Новый год только в Советской Гавани министерство ЖКХ региона предоставило этой категории населения 44 жилплощади. В других населённых пунктах сирот также ждёт подарок.

«Общее количество выданных в этом году квартир пока привести невозможно, поскольку в процессе предоставления находятся ещё 96 квартир в Амурске. На сегодняшний день в Хабаровском крае в этом году уже выдали более 300 квартир, и это число увеличится до конца декабря», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела по управлению государственным жилищным фондом МинЖКХ края Тамара Васюта.

Ранее агентство писало, что к Новому году в крае должны сдать три жилых дома для лиц из числа детей-сирот. Новые квартиры планировали передать представителям этой категории населения не только в Советской Гавани и Амурске, но и в дальневосточной столице. При этом, по данным на начало декабря, сиротам за 2016 год предоставили 190 жилищ.

В последние годы количество предоставляемых квартир в регионе увеличилось. Если в 2014 году ими обеспечили 300 сирот, то в 2015 — больше 500. В 2017 году для этой категории краевые власти планируют построить ещё полтысячи жилплощадей. Лица из числа детей-сирот, которым квартиры пока не предоставили, получают ежемесячные денежные компенсации. В городских округах её размер составляет 10 тысяч рублей, в административных центрах — 5 тысяч, а в сельской местности — 2,7 тысячи рублей. Такая мера действует в крае с 2014 года. В очередь на жильё лица из числа детей-сирот могут встать по упрощённой схеме, обратившись в МФЦ.