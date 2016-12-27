Хабаровчане почтили память погибших в катастрофе Ту-154

Траурная акция в память о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем прошла в краевой столице вечером в понедельник, 26 декабря. Участие в ней приняли представители молодёжных организаций, военнослужащие, депутаты краевой Законодательной Думы. Они зажгли свечи и возложили цветы к памятнику штурмовику Су-7Б.





«Когда прерывается любая человеческая жизнь — это трагедия для родных и близких. Гибель наших соотечественников, чьи имена представляли цвет нашей страны, заставляют нас, россиян, вспомнить о том, что объединяет и делает нас сильными, единым народом. Российская нация потеряла лучших людей, это тяжёлая утрата не только для нас и страны, а также для всего мира. Действительно, те, кто погиб в ужасной катастрофе — это заслуживающие уважение люди. Многие приезжали в Хабаровский край, мы могли воочию увидеть их мастерство и талант», — рассказал председатель Законодательной Думы Хабаровского края.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на борту разбившегося Ту-154 был офицер из краевой столицы Александр Ваганов, а также основатель международного фестиваля военных оркестров «Амурские волны» Валерий Халилов. Военные музыканты и дирижёры почтили его память, возложив цветы на площади Славы — центральной площадке выступлений главного военного дирижёра России в дальневосточной столице. По информации пресс-службы регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», цветы к импровизированному мемориалу в течение дня возлагали и другие неравнодушные горожане.





«Всегда есть чувство скорби, когда наша страна теряет соотечественников. Сегодня я пришёл почтить память всех россиян, погибших в этой трагедии. Особенно хотелось отдать дань уважения моим коллегам, экипажу воздушного судна. Тяжело осознавать, что трагедия произошла в мирное время. Надеюсь, что будет проведено тщательное расследование, и подобных случаев с нашими воздушными судами впредь не будет происходить», — отметил военный Игорь Осипов.





Самолёт, принадлежавший министерству обороны России, должен был доставить людей на авиабазу в Хмеймим в Сирии. Воздушное судно с 92 пассажирами исчезло с диспетчерских радаров через несколько минут после вылета из Адлера. Обломки нашли в полутора километрах от побережья моря в районе Сочи, на глубине от 50 до 70 метров. По указу президента 26 декабря в России объявили днём траура. Соболезнования в связи с трагедией над Чёрным морем и со смертью Валерия Халилова выразил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и главы других регионов.

Позже заместитель председателя правительства края Александр Федосов сообщил, что краевые власти планируют назвать фестиваль «Амурские волны» в честь Валерия Халилова.