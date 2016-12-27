В Хабаровске частично снизились цены на съёмное жильё

Тем не менее, краевая столица снова вошла в десятку самых дорогих городов по аренде квартир

Дальневосточная столица в уходящем году вновь оказалась в десятке городов с самой дорогой стоимостью аренды за жильё. Но за год позиция Хабаровска в рейтинге изменилась — город опустился на два пункта и теперь находится на восьмой строке.

В краевом центре аренда однокомнатной квартиры обойдётся в среднем в 15 114 рублей за месяц. По данным исследования, проведённого порталом «Мир квартир», с результатами которого ознакомился корреспондент РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», это на 0,7 % ниже, чем в прошлом квартале, и почти на 10 % меньше прошлогодних расценок. Двухкомнатное жильё стоит 19 051 рубль — за год цена выросла на 6,7 %, но за квартал снизилась, правда, всего на 3,7 %. Квартиру с тремя комнатами можно снять за 25 927 рублей с месяц — выше на 3,9 % за квартал и на 5,7 % за год.

Общей тенденцией во многих городах, попавших в топ-10, стало снижение арендной платы за однокомнатные квартиры в сравнении с прошлым кварталом. За двух- и трёхкомнатное жильё стоимость, наоборот, увеличилась.

«Повышение арендных ставок в сегменте трёхкомнатных квартир означает, что тенденция, зафиксированная нами в середине года, набирает силу, — объяснил ситуацию генеральный директор портала Павел Луценко. — В базе аренды продолжает нарастать доля элитных объектов, изначально предназначенных для продажи, но которые владельцы не могут реализовать. Рост числа таких объектов и оказывает заметное влияние на средний ценник, особенно в городах, где активно ведётся элитное строительство — Москве, Сочи, Петербурге и некоторых других».

Тройка лидеров рейтинга уже второй год подряд остаётся неизменной. В Москве месяц жизни в однокомнатной квартире обойдётся в 35 029 рублей. В Санкт-Петербурге цена значительно ниже — 21 980 рублей. Третье место занимает Сочи — 20 934 рублей в месяц.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что спрос на аренду жилья в дальневосточной столице весной этого года значительно снизился. Количество предложений резко превышало спрос, и арендаторы могли диктовать свои правила на рынке недвижимости. Исследователи прогнозировали сохранение этой тенденции на длительный срок.