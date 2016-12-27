Для хабаровчан построили четырнадцать ледовых городков

В краевой столице во время новогодних праздников будут работать 14 ледовых городков — на два больше, чем в прошлом году. Во время объезда мэр Хабаровска Александр Соколов осмотрел большинство из них, побывав в каждом районе города. Самый большой городок разместился в парке «Динамо», где установлена главная ёлка столицы региона. В нынешнем году организаторы добавили в оформление новые элементы, немного видоизменили горки, установили новое игровое оборудование.





«Мы начали готовить новогодний городок ещё в августе. Это колоссальная работа, ведь нужно проверить всё оборудование, починить всё, что сломано. Только светильников здесь около десяти тысяч. Четыре тысячи пришлось полностью заменить», — рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина.





Ледовый городок в парке «Динамо» занимает треть всей парковой зоны. Для посетителей создали 36 ледовых и снежных скульптур, «аквариум» изо льда, восемь горок для детей, ледовый лабиринт. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 23-метровую ёлку украсили игрушками, которые сделали школьники. Официально городок откроют 31 декабря в 19:00.





«Это сделано для вас, для ваших детей, поэтому нужно беречь созданное. Конечно, можно прийти после Нового года, увидеть разруху, расстроиться и разочароваться. А можно все новогодние каникулы и январь взрослым и детям, гостям города отдыхать, получать хорошее настроение и радоваться — как хорошо выглядит город. Это наша общая задача — беречь то, что сделано», — отметил Александр Соколов.









Побывал мэр и в обновлённом парке имени Гагарина, где впервые создали ледовый городок и установили большую ёлку. Осмотрел градоначальник и дворы, где жители сами построили ледовые городки. Например, на улице Джамбула, 25 горожане сделали горки и снежные фигуры. По информации пресс-службы городской администрации, всего в Хабаровске организовали 48 праздничных зон, установили больше 800 ёлок, сделали 112 ледовых скульптур.