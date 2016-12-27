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Для хабаровчан построили четырнадцать ледовых городков

Для хабаровчан построили четырнадцать ледовых городков
Самый большой разместился в парке "Динамо"
сегодня, 11:10
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

В краевой столице во время новогодних праздников будут работать 14 ледовых городков — на два больше, чем в прошлом году. Во время объезда мэр Хабаровска Александр Соколов осмотрел большинство из них, побывав в каждом районе города. Самый большой городок разместился в парке «Динамо», где установлена главная ёлка столицы региона. В нынешнем году организаторы добавили в оформление новые элементы, немного видоизменили горки, установили новое игровое оборудование.


 

«Мы начали готовить новогодний городок ещё в августе. Это колоссальная работа, ведь нужно проверить всё оборудование, починить всё, что сломано. Только светильников здесь около десяти тысяч. Четыре тысячи пришлось полностью заменить», — рассказала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина.


 

Ледовый городок в парке «Динамо» занимает треть всей парковой зоны. Для посетителей создали 36 ледовых и снежных скульптур, «аквариум» изо льда, восемь горок для детей, ледовый лабиринт. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 23-метровую ёлку украсили игрушками, которые сделали школьники. Официально городок откроют 31 декабря в 19:00.


 

«Это сделано для вас, для ваших детей, поэтому нужно беречь созданное. Конечно, можно прийти после Нового года, увидеть разруху, расстроиться и разочароваться. А можно все новогодние каникулы и январь взрослым и детям, гостям города отдыхать, получать хорошее настроение и радоваться — как хорошо выглядит город. Это наша общая задача — беречь то, что сделано», — отметил Александр Соколов.


 

 

Побывал мэр и в обновлённом парке имени Гагарина, где впервые создали ледовый городок и установили большую ёлку. Осмотрел градоначальник и дворы, где жители сами построили ледовые городки. Например, на улице Джамбула, 25 горожане сделали горки и снежные фигуры. По информации пресс-службы городской администрации, всего в Хабаровске организовали 48 праздничных зон, установили больше 800 ёлок, сделали 112 ледовых скульптур. 

 
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Комментарии
  • Гладим  (только что)

    Н-да, похоже скоро количество ледяных городков превысит количество обустроенных дворовых площадок. Количество светильников превысило 10 тысяч, а у нас во дворе на центральной улице города даже и 1-й лампочки нет, впрочем как и асфальта. Радуйтесь хабаровсчане, только не споткнитесь и не разбейтесь проходя по своему двору.



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