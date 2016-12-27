Спасатели Хабаровска сегодня отмечают день образования МЧС

Также в этот день в стране ввели паспортный режим

Жители дальневосточной столицы сегодня, 27 декабря, смогут поздравить спасателей с их профессиональным праздником. Он отмечается в России с 1995 года, а 27 декабря 1990 года считается временем образования МЧС.

Такая мера была необходима из-за того, что в России постоянно росло количество чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей. На счету специалистов МЧС огромное количество проведённых поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасённых жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.

Спасатели первыми оказываются там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в повреждённых транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о том, что нужно оказать помощь людям, попавшим в беду.

Кроме того, в этот же день, но в 1932 году, в СССР ввели паспортную систему. Первым такие удостоверения личности придумал Пётр I. После Октябрьской революции 1917 года внутригосударственные паспорта были отменены, потому что они стали «наследием царизма». В начале советского периода удостоверением личности признавался любой официально выданный документ. Но победа сталинского тоталитарного режима в СССР привела и к возрождению паспортной системы, чтобы граждан было легче контролировать.