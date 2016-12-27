Вторник порадует хабаровчан ясным небом и слабым ветром

В дальневосточной столице сегодня, 27 декабря, утром возможен небольшой снег. Ветер дует с запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составляет -25...-23 градуса по Цельсию.
Днём воздух прогреется до -18...-16 градусов. Небо будет ясным, осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер будет дуть в том же направлении со скоростью 5-10 метров в секунду.
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