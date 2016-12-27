Перед Новым годом недалеко от Хабаровска попались "чёрные лесорубы"

В заказнике «Хехцирский», расположенном в нескольких километрах от Хабаровска, лесные инспекторы в ходе патрульного мероприятия «Ёлочка» обнаружили двоих местных жителей, которых заподозрили в нелегальной заготовке хвойных символов Нового года. Молодые люди в возрасте 19 и 26 лет орудовали с помощью ручной пилы.

«После составления государственным лесным инспектором акта о лесонарушении оба злоумышленника были доставлены в отдел МВД по Хабаровскому району для дальнейших разбирательств», — добавила специалист по связям с общественностью управления лесами правительства Хабаровского края Эльза Трифонова.

Он напомнила, что рубка лесных насаждений, в том числе новогодних елей, без разрешительных документов запрещена. Для нарушителей помимо возмещения ущерба, причиненного лесам незаконной рубкой, предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, в соответствии со статьёй 8.28 КоАП РФ «чёрным лесорубам» грозят административные штрафы в размере от 3 до 700 тысяч рублей, а по статье 260 УК РФ — лишение свободы на срок до семи лет.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», рейды по охраняемым природным территориям в преддверии Нового года государственные инспекторы начали ещё в ноябре. В ходе одного из них проверяющие нашли 160 зелёных красавиц, готовых к продаже. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 63 тысячи рублей.