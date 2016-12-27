В Хабаровском крае будут судить лётчика за авиакатастрофу возле Шантар

Командир вертолёта продолжил путь, несмотря на туман, в результате чего погибли пять человек

Тугуро-Чумиканский районный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении командира вертолёта Ми-8Т, который 15 августа 2015 года потерпел крушение в Охотском море. Как писало тогда РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», экипаж в установленное время не вышел на связь. На борту воздушного судно находились 13 пассажиров и 3 члена экипажа, оно выполняло коммерческий туристический рейс.

Первоначально спасатели сообщали, что вертолёт летел на Шантарские острова. Однако в пресс-релизе Дальневосточной транспортной прокуратуры значится маршрут «Хабаровск – посадочная площадка им. Полины Осипенко – бухта Онгачан» и обратно. Бухта Онгачан находится на материковой части Тугуро-Чумиканского района. Оттуда на острова архипелага туристы, как плавило, перебираются на лодках. Вертолёт упал в воду, совсем немного не долетев до Шантарских островов. В авиакатастрофе погибли пять человек, остальные смогли добраться до берега вплавь.

Не с первой попытки спасателям удалось демонтировать и поднять со дна «чёрные ящики». Сам корпус затонувшего воздушного судна достал и перенёс на берег вертолёт-гигант Ми-26.







Следователи практически сразу в качестве основной версии катастрофы называли неблагоприятные погодные условия и нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспортного средства. Она нашла подтверждение в ходе расследования. Теперь по соответствующей статье Уголовного кодекса России будет отвечать командир вертолёта Сергей Ошлаков.









«Из-за неблагоприятных метеорологических условий (тумана) в пункте назначения командир не принял своевременное решение о возвращении на аэродром вылета. При плохой видимости он продолжил полет, не выдержал безопасную высоту и скорость, что привело к крушению вертолета. В результате катастрофы пять пассажиров погибли, одному причинен легкий вред здоровью», — сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, добавив, что первый заместитель прокурора уже утвердил обвинительное заключение.