Окружное казачье общество Хабаровского края возглавил Игорь Колосов

Окружным казачьим обществом Хабаровского края будет командовать атаман Игорь Колосов. Такое решение путём голосования приняли участники большого Круга, который провело окружное казачье общество региона.

О личности нового атамана известно, что он родился 26 февраля 1970 года и является потомственным казаком. С марта 2010 года до последнего времени Игорь Колосов занимал пост атамана хуторского казачьего общества «Хутор Могилёвский» района имени Лазо Хабаровского края. Активную деятельность в казачестве он начал с 2006 года.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», окружное казачье общество Хабаровского края сформировалось весной 2010 года. Тогда его атаманом на пятилетний срок избрали ветерана внутренней службы, обладателя более двадцати правительственных и ведомственных наград, полковника запаса Владимира Степанова. В мае 2015-го его переизбрали на новую пятилетку. Однако в этом году он пошёл на повышение: теперь он будет командовать Уссурийским казачьим войском. В связи с этим и состоялись досрочные выборы главы казачьего объединения. Как уточнили в пресс-службе администрации Хабаровска, Игорь Колосов будет руководить им ближайшие пять лет.





В ходе инаугурации по казачьей традиции атаман продемонстрировал соратникам нательный крест — символ своей принадлежности к православию и получил благословение от священнослужителей. Старейшины объединения нанесли ему по спине несколько символических ударов нагайкой, после чего атаман поцеловал вручённую ему шашку и дал обет служить верой и правдой делу казачества.