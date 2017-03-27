В аптеках Хабаровского края не нашли поддельных лекарств

Межведомственная рабочая группа по пресечению распространения фальсифицированной и контрафактной продукции фармацевтического и медицинского назначения не нашла в Хабаровском крае поддельных лекарств. В прошлом году специалисты организовали 140 проверок и не обнаружили нарушений.

«В этом плане ситуацию в регионе можно назвать благополучной. Конечно, есть отдельные недочёты в работе аптек, но они не критичны. В первую очередь это нарушения условий хранения препаратов, а также наличие лекарств с истёкшим сроком использования. Такие лекарства нужно вовремя изымать из продажи и списывать. В любом случае мы тщательно следим за этими моментами, проверяем всё, что реализуется гражданам», — заявил на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

По информации пресс-службы регионального правительства, на базе краевого Института повышения квалификации специалистов здравоохранения краевые власти планируют организовать подготовку сотрудников по вопросам фармаконадзора, контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий. Об обнаруженных нарушениях специалисты будут сообщать в управление Росздравнадзора.