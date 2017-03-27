Картина дня в Хабаровском крае: триумф "СКА-Нефтяника" и охрана собак

Ежедневный обзор нашей ленты нельзя не начать с традиционных новостей спорта, тем более что сегодня они исключительно радостные. Игроки хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» после ошеломляющей — и первой за 70 лет! — победы в чемпионате России заявили, что хотят остаться в следующем сезоне в дальневосточной столицы. Спортсмены расцеловали кубок, символизирующий их лидерство, а наставник «армейцев» отметил, что команде удалось справиться с нервозностью. Кроме этого, футболисты хабаровского СКА впервые выиграли под руководством Андрея Гордеева в рамках первенства ФНЛ — они обошли «Тюмень» со счётом 1:0.





Немного о сезонных природных явлениях: за прошедшие выходные в Хабаровском крае ликвидировали первые палы сухой травы. Огнеборцы потушили подожжённый участок в Комсомольске. Также стало известно о первом случае паводка. Подтопленным оказался посёлок Берёзовый в Солнечном районе — в результате разлива реки вода залила подвалы 11 домов, несколько огородов, а также два отрезка проезжей части.





К социальным новостям: жители Кировского района в Хабаровске возмущены тем, что с наступлением весны заброшенную территорию возле одного из домов оккупировали бомжи. Маргиналы внесли деструктивные изменения в конструкцию установленного металлического забора, проще говоря — сделали в нём вмятину. Бродяги организовали на пустыре своеобразный лагерь, периодически устраивают там импровизированные застолья и транслируют нецензурную лексику.





Не в первом абзаце обзора, но далеко не последнее по важности: обзор воскресных митингов в Хабаровске. Кураторы мероприятий, в которых участвовали «Молодая гвардия» и Национально-освободительное движение, заявили, что их акции состоялись без происшествий и провокаций. Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что все шишки достались тем горожанам, которые выступили против коррупции. Этот митинг организовали активисты местного штаба Алексея Навального — кроме инициаторов, проблемы с полицией пришлось решать ещё, как минимум, десяти гражданам.





На ежегодном общекраевом субботнике ожидают около 100 тысяч жителей региона. Оправдаются ли надежды чиновников? Вряд ли: в прошлом году прогнозы и реальная посещаемость добровольной уборки разнились вдвое. Тем временем, ГИБДД Хабаровского края предупреждает автолюбителей о том, что менять зимнюю резину на летнюю ещё рано: по вечерам дороги всё ещё покрываются наледью, и обычная поездка может превратиться в дрифт.





В завершение — рубрика «В мире животных». Стражи правопорядка пытаются сохранить последних собак в селе Кутузовка района имени Лазо — четвероногих друзей человека поедает тигр. Охотоведы до сих пор не могут поймать обнаглевшую полосатую кошку. Тем временем полиция призывает запирать сторожевых псов дома: собака, пристёгнутая цепью во дворе, становится ещё более лёгкой добычей для хищника, чем та, что свободно бегает.