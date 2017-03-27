В Комсомольске за наезд на пенсионерку осудят инспектора ГИБДД

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором фигурирует бывший сотрудник ГИБДД. Инспектор за рулём служебного автомобиля наехал на пенсионерку, отчего та упала и сломала ногу. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

По версии следствия, утром 15 декабря 2016 года инспектор ДПС, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, патрулировал улицы города на служебном автомобиле. На нерегулируемом перекрёстке он повернул с проспекта Мира направо на улицу Партизанскую. Там пожилая женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Сотрудник ГИБДД не заметил пенсионерку и наехал на неё. Врачи диагностировали у старушки перелом ноги.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения магазина, расположенного рядом. Картину дополнили материалы с регистратора патрульного автомобиля. Это дало следователям все данные по аварии и подтвердило вину инспектора. Начальник управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре уволил мужчину за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. По информации прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Кроме лишения свободы, злоумышленнику грозит лишение водительских прав на два года.