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В Хабаровске начали латать крыши многоэтажек

В Хабаровске начали латать крыши многоэтажек
Завершить работы специалисты планируют до начала дождей
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

Весенний ремонт кровель начался в краевой столице. Сотрудники управляющих компаний города устраняют повреждения, появившиеся зимой на крышах: меняют битый шифер и делают заплатки на прохудившихся покрытиях.


 

Повреждения на крышах появились, в том числе, после уборки снега. Кровли от последствий циклона очищали в четырёх тысяч домов. Сейчас рабочие торопятся залатать все дыры и щели, чтобы успеть до дождей.


 

«Обращений граждан по поводу текущих крыш у нас крайне мало — мы выстраиваем свою работу так, чтобы заранее предупредить возможные проблемы. Регулярно осматриваем все кровли, дефектуем их и, в случае выявления недостатков, незамедлительно всё устраняем. На сегодняшний день мы уже провели косметический ремонт всех скатных шиферных крыш. Сейчас ведём работу по замене повреждённых участков мягкого покрытия плоских кровель многоэтажных домов посёлка имени Горького. Эти работы также планируем завершить в ближайшее время», — сообщил заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Виталий Фёдоров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сейчас в Хабаровске восемь многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте кровли. Согласия жителей на его проведение уже отправили региональному оператору. По данным краевого фонда капитального ремонта, в этом году реконструкцию крыш ждут 65 городских высоток. Чтобы привести их кровли в порядок, нужно более 100 миллионов рублей.

 
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