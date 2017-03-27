Полицейские пытаются сохранить последних собак в посёлке Кутузовка

Стражи правопорядка просят не спускать сторожевых псов с цепи, чтобы они не стали жертвой тигра

В посёлке Кутузовка района имени Лазо, куда наведываются тигры, сотрудники полиции проводят работу с жителями и просят их не отпускать сторожевых собак с цепи. Чтобы животные не стали очередными жертвами полосатой кошки, стражи правопорядка советуют хозяевам частных подворий запирать псов в доме.

Работу с местными жителями проводят и охотоведы, они также просят не провоцировать хищников лёгкой добычей. Пока же специалисты пытаются поймать ненасытного тигра.

«Сейчас мы находимся в процессе отлова, наблюдаем за тигром. Он ещё заходит в посёлок по его краям, но случаев нападения не было. Не знаю, до какого времени ещё пробудем в посёлке — либо пока не поймаем, либо пока начальство не скажет нам возвращаться в город», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак.

Агентство писало, что тигры съедали домашних собак в окрестностях Кутузовки, а в конце февраля попытались задавить лошадь. Вскоре охотоведы получили разрешение на отлов хищников, но они скрылись. Однако на прошлой неделе один из жителей посёлка не досчитался сторожевого пса — он стал жертвой полосатого охотника.

Если тигра удастся поймать, то его дальнейшую судьбу определит Росприроднадзор. Специалисты в Москве рассмотрят рекомендации рабочей группы и решат, что делать с хищником — отпускать в дикую природу, отправить в зоопарк или другое учреждение. До этого времени он будет находится в центре реабилитации диких животных.