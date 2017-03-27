ООО "Транснефть — Дальний Восток" присоединилось к Часу Земли

ООО «Транснефть — Дальний Восток», транспортирующее нефть по второй очереди магистральной трассы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2), присоединилось к международной акции Час Земли. В субботу, 25 марта 2017 года, с 20:30 до 21:30 по местному времени предприятия и организации, участвующие в акции, в знак неравнодушия к будущему планеты отключили подсветку административных зданий.

В ООО «Транснефть — Дальний Восток» на час без «иллюминации» оставили офисные здания в Хабаровске, Дальнереченске Приморского края и Белогорске Амурской области.





Как отмечают организаторы мероприятия, в этом году, объявленном в России Годом экологии, главной темой акции станет экологическая ответственность. ООО «Транснефть — Дальний Восток», являясь экоориентированным предприятием, уделяет значительное внимание вопросам охраны окружающей среды. Ещё на стадии проектирования всех его технологически сложных производственных площадок учитывалась эта составляющая. В рамках производственной деятельности специалисты общества не только обеспечивают безопасность транспортировки нефти, но и экономию природных ресурсов. Так, эффект выгоды от реализации программы энергосбережения ООО «Транснефть — Дальний Восток» в 2016 году составил 26 миллионов рублей.

В целях минимизации воздействия на водные объекты нефтеперекачивающие станции ВСТО-2 были оснащены сооружениями для очистки сточных вод до уровня, при котором допускается их сброс в водоёмы рыбохозяйственного значения. Акционерное общество также реализует компенсационные мероприятия в природоохранной сфере. Они, в частности, включают выпуск молоди рыб в реки Амурского бассейна, мониторинг тисов, гнездовий аистов, пересадку краснокнижных растений.





В 2015 и 2016 годах ООО «Транснефть — Дальний Восток» удостаивалось звания «ЭкоЛидера» Хабаровского края. По результатам корпоративного конкурса общество признано лидером природоохранной деятельности на основе итогов работы за 2016 год.