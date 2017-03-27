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Хабаровчанка услышала четырёхкратное "Ты — супер!" в федеральном эфире

Хабаровчанка услышала четырёхкратное "Ты — супер!" в федеральном эфире
Екатерина Якубова прошла отборочный тур международного детского вокального конкурса
только что
Культура | Хабаровский край
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Фото: ntv.ru; видео: youtube.com

Юная певица из дальневосточной столицыпрошла в следующий тур международного детского вокального конкурса «Ты супер!». Все четыре члена жюри сказали Екатерине Якубовой «да», нажав на специальную кнопку. Зрители проекта, находящиеся в зале, стоя аплодировали 17-летней хабаровчанке. За кулисами девушку поддерживала приёмная мать.

Члены жюри отметили, что выступление конкурсантки не было идеальным, однако она продемонстрировала красивые верхние и нижние ноты. Продюсер Сергей Дробыш заявил, что мог бы взять Екатерину в женскую группу, чтобы она исполняла низкие партии. Певица Ёлка, которая также входит в состав жюри, подчеркнула, что Екатерина понимает, о чём поёт и драматически проживает историю на сцене.

Участие в шоу принимают талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Екатерину забрали из дома малютки, когда девочке было три года, после того как увидели о ней сюжет по телевизору. Сейчас хабаровчанка учится на втором курсе педагогического колледжа по специальности «Педагог дополнительного образования». В детстве она мечтала стать дизайнером одежды, однако сейчас всё-таки склоняется к музыкальной карьере.

Помимо Екатерины Якубовой в следующий тур конкурса прошла ещё одна представительница Хабаровского края — 16-летняя Екатерина Сергиенко из посёлка Солнечный.

 
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