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Хабаровчанка стащила у собутыльника телефон и угнала его автомобиль

Хабаровчанка стащила у собутыльника телефон и угнала его автомобиль
Иномарку она оставила возле барака, чтобы потом забрать и продать
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Застолье в компании знакомой девушки обернулось для жителя Хабаровска потерей мобильного телефона и личного автомобиля. Приятельница не только похитила гаджет у своего собутыльника, но и угнала его иномарку. Злоумышленницу удалось задержать до того, как она успела продать машину, а вот украденный телефон придётся разыскивать правоохранителям.

За помощью в полицию обратился житель Индустриального района. Мужчина стал жертвой своей знакомой — накануне они распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего на улице Калараша. Проснувшись утром, заявитель не нашёл свой сотовый телефон, а также обнаружил, что у него пропали ключи от припаркованного во дворе автомобиля. Иномарка исчезла со стоянки. Ущерб хабаровчанин оценил в сумму порядка 200 тысяч рублей, а участница посиделок с алкоголем стала главной подозреваемой. Ориентировки на иномарку довели до патрульных экипажей.

«Машину сотрудники полиции обнаружили возле одного из домов по улице Огородной. 20-летняя злоумышленница была задержана оперативниками уголовного розыска отдела полиции № 4 и дала признательные показания. Похищенный телефон она продала неизвестному ей лицу. Иномарку планировала сбыть позднее», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Стражи правопорядка выяснили, что подозреваемая в прошлом была судима за кражу. На время следствия ей избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

 
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