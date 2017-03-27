Сегодня понедельник, 27 марта 2017 года, 14:43
Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске
Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
В Находке дальнобойщики протестуют против налогов и ям
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
Приморцев попросили не переходить на летнюю резину
Приморцев попросили не переходить на летнюю резину
В Кировском районе Хабаровска жители не хотят соседствовать с бомжами
В Кировском районе Хабаровска жители не хотят соседствовать с бомжами
Регионы:


Популярное
вчера, 18:59
Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 16:33
В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан
сегодня, 11:07
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
вчера, 22:15
В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
сегодня, 12:49
Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 18:47
Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 21:00
Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
сегодня, 07:43
15 улиц Владивостока оставят без света
вчера, 16:15
Приморье попало в список самых пьющих регионов России
сегодня, 08:44
Лазовский перевал в Приморье засыпало снегом

Обсуждаемое
вчера, 18:59
42

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 16:33
12

В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан
вчера, 22:15
12

В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
вчера, 18:47
6

Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 16:15
4

Приморье попало в список самых пьющих регионов России
вчера, 21:00
4

Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
сегодня, 12:49
4

Новость об аресте гендиректора банка "Приморье" назвали наглым враньём
вчера, 22:11
3

Победитель фестиваля в Приморье: киберспорт – это не болезнь, а хобби
вчера, 18:30
2

Во Владивостоке восстановили "Крымский сквер"
вчера, 18:54
2

В Хабаровске "СКА-Нефтяник" одержал победу в чемпионате России
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 384



Система Orphus

Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске

Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске
Несколько игроков "СКА-Нефтяника" заявили, что хотят продлить контракты с клубом
только что
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Игроки хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» после финального матча чемпионата России поделились впечатлениями от игры с «Байкал-Энергией» и рассказали о дальнейших планах — многие намерены остаться в составе «армейцев». Наставник команды сообщил, что перестановки обязательно будут, но костяк сохранится.  

Лучший бомбардир клуба и завершившегося чемпионата страны Артём Бондаренко признался, что самым тяжёлым в физическом и психологическом плане стал полуфинал с «Енисеем», с которым нападающий дважды становился чемпионом.

«Чемпионство есть чемпионство. Это всегда приятно, ведь это итог работы всей команды — то, ради чего работал целый год. Поэтому между медалями я не вижу различий. Честно говоря, все бомбардирские рекорды — дело второстепенное. Хотя, конечно, приятно, что получился довольно неплохой сезон и по личной статистике. Но это ни в коем случае не лично моя заслуга, а всей команды. «СКА-Нефтяник» в нынешнем сезоне забивал довольно много. Спасибо всем ребятам», — рассказал пресс-службе федерации хоккея с мячом России Артём Бондаренко.

Нападающий сообщил, что 31 марта у него заканчивается контракт со «СКА-Нефтяником», но «армеец» уже решил, что продлит соглашение. Остаться в Хабаровске намерен и капитан команды Алексей Чижов.

«Для некоторых из нас это был последний матч за «СКА-Нефтяник», но не для меня. Я рад, что был частью этой команды и горд, что ребята выбрали меня капитаном. Надеюсь, я их не подвёл. После того, как мы выиграли четвертьфинальную серию, случился перерыв длиною в семь дней. И в раздевалке, казалось, вот-вот искры полетят от напряжения. Мы ждали полуфинал — очень важный матч для нас. А в финале нам было уже чуть-чуть легче. Спасибо нашим болельщикам, они невероятные», — отметил Алексей Чижов.

Поблагодарил «армейскую» торсиду и Максим Ишкельдин, для которого это чемпионство стало первым. Полузащитник признался, что психологически команде было тяжело на протяжении всех матчей плей-офф — давила ответственность перед болельщиками.

«Если сравнивать, к примеру, с чемпионатом мира в Швеции, где все болели против нас, то там в этом плане было даже проще. Рад за «СКА-Нефтяник» и весь Хабаровск. Рад за ребят, с которыми мы вместе выиграли Чемпионат России. Рад, что получился такой сезон. Победу посвящаю своим родителям, тренеру и семье», — заявил Максим Ишкельдин.

Пока «армеец» не знает о дальнейшим планах — на этой неделе он откроет тренировочный лагерь в Хабаровске, занятия продлятся до 9 апреля. После этого хоккеист планирует отправиться на отдых. А вот времени на передышку не будет у тренерского штаба: Михаил Юрьев, контракт которого действителен ещё год, уже сегодня вышел на работу.

«Пока сложно сказать, как изменится команда к следующему сезону. Я не покривлю душой, если скажу, что пока плотных переговоров ни с кем из новичков не было. У нас ещё есть время подумать, с кем продлевать контракт, а с кем — нет. Может быть, кто-то захочет уйти. Но костяк «СКА-Нефтяника» останется», — сообщил Михаил Юрьев.

По его словам, пока не решён вопрос с Кристоффером Фагерстрёмом. Наставника не устраивала игра легионера, которую он демонстрировал после Нового года. Сам же полузащитник признался, что был бы счастлив остаться в «СКА-Нефтянике».

«Мне очень понравилось в Хабаровске. Вокруг меня были только хорошие люди, атмосфера в команде, организация — всё очень профессионально. Как после такого не захотеть остаться? Возможно, это лучшее место, где играют в бенди», — заявил Кристоффер Фагерстрём.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что решающий поединок за обладание главным национальным трофеем завершился со счётом 6:2 в пользу «СКА-Нефтяника». Серебряными призёрами стали игроки «Байкал-Энергии». После церемонии награждения «армейцы» расцеловали кубок и не скрывали эмоций перед фанатами и соперниками. Наставник команды на послематчевой пресс-конференции поблагодарил болельщиков за колоссальную поддержку и заявил, что посвящает победу всем, кто поддерживал «СКА-Нефтяник» в разных городах страны и мира.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru