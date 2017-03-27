Чемпионы России по бенди намерены остаться в Хабаровске

Игроки хабаровского клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» после финального матча чемпионата России поделились впечатлениями от игры с «Байкал-Энергией» и рассказали о дальнейших планах — многие намерены остаться в составе «армейцев». Наставник команды сообщил, что перестановки обязательно будут, но костяк сохранится.

Лучший бомбардир клуба и завершившегося чемпионата страны Артём Бондаренко признался, что самым тяжёлым в физическом и психологическом плане стал полуфинал с «Енисеем», с которым нападающий дважды становился чемпионом.

«Чемпионство есть чемпионство. Это всегда приятно, ведь это итог работы всей команды — то, ради чего работал целый год. Поэтому между медалями я не вижу различий. Честно говоря, все бомбардирские рекорды — дело второстепенное. Хотя, конечно, приятно, что получился довольно неплохой сезон и по личной статистике. Но это ни в коем случае не лично моя заслуга, а всей команды. «СКА-Нефтяник» в нынешнем сезоне забивал довольно много. Спасибо всем ребятам», — рассказал пресс-службе федерации хоккея с мячом России Артём Бондаренко.

Нападающий сообщил, что 31 марта у него заканчивается контракт со «СКА-Нефтяником», но «армеец» уже решил, что продлит соглашение. Остаться в Хабаровске намерен и капитан команды Алексей Чижов.

«Для некоторых из нас это был последний матч за «СКА-Нефтяник», но не для меня. Я рад, что был частью этой команды и горд, что ребята выбрали меня капитаном. Надеюсь, я их не подвёл. После того, как мы выиграли четвертьфинальную серию, случился перерыв длиною в семь дней. И в раздевалке, казалось, вот-вот искры полетят от напряжения. Мы ждали полуфинал — очень важный матч для нас. А в финале нам было уже чуть-чуть легче. Спасибо нашим болельщикам, они невероятные», — отметил Алексей Чижов.

Поблагодарил «армейскую» торсиду и Максим Ишкельдин, для которого это чемпионство стало первым. Полузащитник признался, что психологически команде было тяжело на протяжении всех матчей плей-офф — давила ответственность перед болельщиками.

«Если сравнивать, к примеру, с чемпионатом мира в Швеции, где все болели против нас, то там в этом плане было даже проще. Рад за «СКА-Нефтяник» и весь Хабаровск. Рад за ребят, с которыми мы вместе выиграли Чемпионат России. Рад, что получился такой сезон. Победу посвящаю своим родителям, тренеру и семье», — заявил Максим Ишкельдин.

Пока «армеец» не знает о дальнейшим планах — на этой неделе он откроет тренировочный лагерь в Хабаровске, занятия продлятся до 9 апреля. После этого хоккеист планирует отправиться на отдых. А вот времени на передышку не будет у тренерского штаба: Михаил Юрьев, контракт которого действителен ещё год, уже сегодня вышел на работу.

«Пока сложно сказать, как изменится команда к следующему сезону. Я не покривлю душой, если скажу, что пока плотных переговоров ни с кем из новичков не было. У нас ещё есть время подумать, с кем продлевать контракт, а с кем — нет. Может быть, кто-то захочет уйти. Но костяк «СКА-Нефтяника» останется», — сообщил Михаил Юрьев.

По его словам, пока не решён вопрос с Кристоффером Фагерстрёмом. Наставника не устраивала игра легионера, которую он демонстрировал после Нового года. Сам же полузащитник признался, что был бы счастлив остаться в «СКА-Нефтянике».

«Мне очень понравилось в Хабаровске. Вокруг меня были только хорошие люди, атмосфера в команде, организация — всё очень профессионально. Как после такого не захотеть остаться? Возможно, это лучшее место, где играют в бенди», — заявил Кристоффер Фагерстрём.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что решающий поединок за обладание главным национальным трофеем завершился со счётом 6:2 в пользу «СКА-Нефтяника». Серебряными призёрами стали игроки «Байкал-Энергии». После церемонии награждения «армейцы» расцеловали кубок и не скрывали эмоций перед фанатами и соперниками. Наставник команды на послематчевой пресс-конференции поблагодарил болельщиков за колоссальную поддержку и заявил, что посвящает победу всем, кто поддерживал «СКА-Нефтяник» в разных городах страны и мира.