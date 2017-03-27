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Пятерых браконьеров поймали с поличным в Нанайском районе

Пятерых браконьеров поймали с поличным в Нанайском районе
При задержании у охотников изъяли добычу, оружие и транспорт
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье, 26 марта, в охотничьих угодьях Нанайского района инспекторы надзора за окружающей средой задержали пятерых человек на снегоходах, которые промышляли незаконной добычей копытных животных. Поводом для разбирательства стал тот факт, что сезон охоты на них закрыт ещё в декабре 2016 года, а на бортах «Буранов» инспекторы обнаружили две туши лосей.

«Весной охота ведётся только на водоплавающую птицу, и только 10 дней. На копытных животных весной вообще нельзя охотиться. Охота на копытных начинается осенью и заканчивается где-то 31 января, в некоторых районах может продлиться до 10 января, и всё. Весной у копытных самки беременные, поэтому охота на них запрещена», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» охотовед-кинолог Хабаровского городского общества охотников и рыболовов Маргарита Алексеева.

Два убитых лося — это ущерб, нанесённый охотничьим ресурсам, в крупном размере. Инспекторы изъяли туши, которые ждёт утилизация или реализация в соответствии с федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, у браконьеров конфисковали пять единиц огнестрельного оружия и три снегохода марки «Буран».

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Хабаровского края, государственная региональная инспекция в области охраны окружающей среды передала материалы в отношении пятерых задержанных в управление МВД России по Нанайскому муниципальному району. По данному факту дальнейшее разбирательство будут вести следователи в рамках заведённого дела по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».

 
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