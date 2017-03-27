Комсомольчанин устроил "фабрику" по изготовлению наркотика у себя дома

Мужчина хранил все приспособления в сейфе, но это не спасло его от ответственности

В Комсомольске-на-Амуре местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как у него дома нашли наркотики и приспособления для его употребления. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашёл кусты дикорастущей конопли в окрестностях города и сам изготовил пьянящее вещество.

У 45-летнего злоумышленника обнаружили больше 40 граммов гашишного масла — это считается крупной партией. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемого нашли шесть пакетиков с наркотиком и папиросы, наполненные смесью табака и запрещённого вещества. Кроме того, фигурант хранил в сейфе в своей квартире папиросы, шприцы и металлическую миску со следами гашиша. По словам задержанного, он изготовил масло для личного употребления.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на злоумышленника завели уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. На время расследования фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях. Так, в Комсомольске-на-Амуре стражи правопорядка поймали троих местных жителей, которые незаконно хранили крупные партии наркотических средств. Среди них оказалась 62-летняя женщина: пенсионерку арестовали за 4,5 грамма героина. А у жительницы Амурской области нашли гашишное масло. Наркотик она перевозила в своих носках.