В последнюю неделю марта хабаровчан ждёт ещё один снегопад

Жителей Хабаровского края на наступившей неделе ждёт теплая погода, однако уже 28 и 29 марта может пройти небольшой снег. По прогнозам синоптиков, осадки будут небольшими и не заденут все районы региона.

В первые дни недели ночью температура опустится до −7…−2 градусов по Цельсию, днём воздух прогреется до +5…+10 градусов. После прохождения осадков в тёмное время суток потеплеет до −5…0 градусов, а днём — до +4…+9. Ветер будет дуть в восточном направлении со скоростью 5-10 метров в секунду. В первые дни апреля он изменит направление на юго-западное.

«Из-за ложбины сохраняется нестабильная погода. Тепло к нам не подходит — гребень с запада скатывается и уходит в Японское море и Приморье. Из-за этого периодически появляется облачность и осадки. У нас уже начинаются летние процессы — наступает прогрев небольшой, образуется облачность и идут осадки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

После прохождения небольших осадков в крае установится солнечная погода. А вот апрель начнётся со снегопада — на территорию региона придёт западный циклон, который принесёт с собой дождь и мокрый снег. Неустойчивая погода и большая влажность воздуха принесут в Хабаровск туманы. Как и сегодня, на этой неделе по утрам возможна изморозь.