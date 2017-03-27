В Кировском районе Хабаровска жители не хотят соседствовать с бомжами

В дальневосточной столице с наступлением тепла активизировались маргиналы. Так, группа бездомных забралась на заброшенную площадку в Кировском районе города. Жильцы домов, стоящих рядом, вынуждены мириться с неприятным соседством.

В редакцию РИА «Восток-Медиа» обратилась хабаровчанка, которая жалуется на бомжей, живущих рядом с пятиэтажкой на Амурском бульваре. Женщина сообщила, что на огороженной территории маргиналы устроили лагерь и доставляют неудобства жителям многоквартирного дома.

«Возле дома по адресу Амурский бульвар, 6­3 люди без определённого места жительств­а заняли закрытую территорию. Сломав заб­ор и подставив пенёк повыше, дабы было у­добно перелезать через него, они проника­ют в своё «логово», где эти горячие ребя­та жгут костры, принимают горячительные н­апитки и используют ёмкие слова в виде н­ецензурной брани. Любвеобильны, комплекс­ы отсутствуют, совесть тоже. Городские с­лужбы бездействуют», — пожаловалась РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Вероника Рязанова.

К письму горожанка приложила фотографии, на которых запечатлены бродяги.













Корреспондент агентства навестил место, на которое поступила жалоба от хабаровчанки. Двор дома на Амурском бульваре, 63 довольно чист, мусорные баки пусты и площадка вокруг них убрана. Рядом с пятиэтажкой расположена территория, которая огорожена металлическим забором. Никакого следов хозяйственных или строительных работ нет. Видно, что площадка пустует очень давно — она поросла кустарником и деревьями.













«Территория огорожена уже давно, я даже не помню с какого года. Наверное, года с 2012-го. Кому принадлежит, не знаю. Там раньше магазин был, но он сгорел — деревянный дом был. И вот огородили, и стоит — ни себе, ни людям. Маргиналы особенно не беспокоят, ну если только по вечерам — перепьются и могут поорать», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» житель дома на Амурском бульваре, 63.

Горожане утверждают, что маргиналы несколько лет назад облюбовали эту площадку в качестве летнего жилья. С наступлением холодов бомжи уходят в более тёплые места, но весной возвращаются на «насиженное» место.













«Они появились, когда стало тепло. Зимой их не было. Они и в прошлом году здесь жили, только вот не знаю — те же или нет, но бомжи здесь жили», — сообщила корреспонденту агентства хабаровчанка из дома № 63.

Пятиэтажка, рядом с которой живут бомжи, расположена вблизи железнодорожного вокзала. Такие места всегда притягивали асоциальный слой населения. Возможно, маргиналов просто выгоняют с территории станции стражи порядка.