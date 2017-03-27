Вячеслав Шпорт: "СКА-Нефтяник" показал дальневосточный характер

Сегодня понедельник, 27 марта 2017 года, 12:24
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк
В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк
Позицию Пушкарёва в "Национальном рейтинге" объяснили состоянием дорог
Позицию Пушкарёва в "Национальном рейтинге" объяснили состоянием дорог
"Луч-Энергия" выбрал 5 лучших футбольных болельщиц Приморья
"Луч-Энергия" выбрал 5 лучших футбольных болельщиц Приморья
Хоккеисты "СКА-Нефтяника" расцеловали кубок чемпионов
Хоккеисты "СКА-Нефтяника" расцеловали кубок чемпионов
Регионы:


Популярное
вчера, 18:59
Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 12:45
В хабаровской поликлинике МВД — скандал федерального масштаба
вчера, 13:37
В Хабаровске руководителя штаба Навального задержали за час до митинга
вчера, 16:33
В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан
сегодня, 11:07
Силовики оцепили здание банка "Приморье" во Владивостоке
вчера, 22:15
В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
вчера, 18:47
Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 21:00
Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
вчера, 16:15
Приморье попало в список самых пьющих регионов России
сегодня, 07:43
15 улиц Владивостока оставят без света

Обсуждаемое
вчера, 18:59
39

Полиция Владивостока провела задержания на митинге против коррупции
вчера, 12:45
13

В хабаровской поликлинике МВД — скандал федерального масштаба
вчера, 16:33
11

В Хабаровске на митинге против коррупции задержали десятки горожан
вчера, 22:15
10

В Хабаровске УМВД "обнулило" число людей на митинге против коррупции
вчера, 13:37
5

В Хабаровске руководителя штаба Навального задержали за час до митинга
вчера, 18:47
5

Смертельное ДТП в Приморье попало на камеру видеонаблюдения
вчера, 16:15
3

Приморье попало в список самых пьющих регионов России
вчера, 21:00
3

Радимов сравнил футбольное поле во Владивостоке с не поднятой целиной
вчера, 18:30
2

Во Владивостоке восстановили "Крымский сквер"
вчера, 18:54
2

В Хабаровске "СКА-Нефтяник" одержал победу в чемпионате России
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников 23.03.2017
Предприниматели стали меньше жаловаться на проверки чиновников
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований 21.03.2017
Пушкарёва оставили под арестом, несмотря на отсутствие оснований
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых 21.03.2017
Сахалинский губернатор отреагировал на задержание своих подчинённых


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 370



Система Orphus

Вячеслав Шпорт: "СКА-Нефтяник" показал дальневосточный характер

Вячеслав Шпорт: "СКА-Нефтяник" показал дальневосточный характер
Глава Хабаровского края поздравил команду с победой в чемпионате России
только что
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" / Илья Андреев

Губернатор региона Вячеслав Шпорт направил поздравительную телеграмму главному тренеру команды «СКА-Нефтяник» Михаилу Юрьеву. Он поздравил руководство клуба и хоккеистов с победой в чемпионате России.

«Вы показали высокий класс игры и наш особый дальневосточный характер. Благодарю вас за яркую, атакующую игру, за радость всем нам, болельщикам. Победитель Кубка России, Суперкубка, чемпион — такой уровень мастерства нашей хабаровской команды — самое убедительное доказательство, что Хабаровск по праву принимает чемпионат мира по бенди-2018, что здесь сегодня — столица русского хоккея», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, подобного успеха хабаровская команда не добивалась ни разу. Ранее в один сезон «армейцам» удавалось одержать победы только в двух турнирах из трёх, проводимых под эгидой федерации хоккея с мячом России.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что решающий поединок за обладание главным национальным трофеем завершился со счётом 6:2 в пользу «СКА-Нефтяника». Серебряными призёрами стали игроки «Байкал-Энергии». После церемонии награждения «армейцы» расцеловали кубок и не скрывали эмоций перед фанатами и соперниками. Наставник команды на послематчевой пресс-конференции поблагодарил болельщиков за колоссальную поддержку и заявил, что посвящает победу всем, кто поддерживал «СКА-Нефтяник» в разных городах страны и мира.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru