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В Хабаровске до "Дальспецстроя" добралось УФАС

В Хабаровске до "Дальспецстроя" добралось УФАС
Служба оштрафовала многострадальную компанию за нарушение сроков размещения данных по договорам
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице региональное управление ФАС России вынесло постановления в отношении ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России». Компанию оштрафовали за нарушение сроков размещения информации — по дополнительному соглашению к договору подряда и по расторжению подобного контракта.

В ведомстве юридическое лицо признали виновным в совершении административного правонарушения. Как сообщает пресс-служба управления ФАС России по Хабаровскому краю, это выразилось в нарушении сроков размещения данных в Единой информационной системе. В первом случае «Дальспецстрой» не выложил сведения о заключённом дополнительном соглашении к договору подряда между предприятием и АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР». В этом документе стороны изменили срок исполнения обязательств по договору. Штраф составил 10 тысяч рублей.

Также «Дальспецстрой» признали виновным в том, что сотрудник компании не разместили информацию о расторжении договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ. Документ предприятие заключило с ООО «Хотей-СтройИнвест». Размер штрафа составил ту же сумму — 10 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о многочисленных нарушениях со стороны «Дальспецстроя». Только по возведению космодрома Восточный в Приамурье было возбуждено больше 20 уголовных дел, связанных с хищениями денег, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. Под арестом до сих пор находятся бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и экс-спикер краевой Думы Виктор Чудов.

Об упразднении Спецстроя в ноябре заявлял Владимир Путин. Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. В декабре в «Дальспецстрое» сообщили, что предприятие продолжит работу, несмотря на упразднение головной структуры. Со многими сотрудниками компания до сих пор не рассчиталась за долги по зарплате.

 
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