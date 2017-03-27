В Хабаровске день митингов и шествий обошёлся без драк

В дальневосточной столице в один день прошли сразу три общественных мероприятия: антикоррупционный митинг, шествие Национального освободительного движения и митинг регионального отделения «Молодой гвардии» патриотической направленности. Организаторы всех трёх акций сообщили, что проведение таких разносторонних выступлений хоть и не обошлось без локальных конфликтов, но до рукопашной не довело.

«Мы начали свою акцию со входа на стадион «Динамо», затем поднялись на Муравьёва-Амурского и прошли до Комсомольской площади, — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель местного отделения Национального освободительного движения Армен Хачатрян. — В шествии участвовали 15 человек, причём это чисто мужская часть. Мы изначально планировали около 30, но незадолго до шествия узнали, что в этот день по всей стране для НОДа объявлен день тишины — в связи с тем, что в этот же день запланированы антикоррупционные митинги, и, чтобы не было провокаций с их стороны, решили вот так. Мы всё же решили провести мероприятие, но обезопасить женщин и не приглашать их к участию».

Организатор шествия отметил, что его участники встретились со сторонниками оппозиции на перекрёстке улиц Муравьёва-Амурского и Запарина. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по данным организаторов — активистов штаба Алексея Навального в краевом центре, — в антикоррупционном митинге приняли участие более 900 человек. В действительности к сцене около городских прудов пришли более тысячи горожан. Членов НОДа было значительно меньше, и к представителям этого движения подключились участники регионального отделения «Молодой гвардии».

«Мы пригласили их, чтобы они провели для нас видеосъёмку мероприятия. Мы хотели фиксировать шествие на видео на тот случай, если со стороны участников митинга будут провокации. Но, вы знаете, мероприятия провели достойно как с одной, так и с другой стороны. Единственное — был один парень в толпе Навального, который толкался, но это же мелочи, — объяснил Армен Хачатрян. — Почему-то сторонники Навального решили, что нас должны быть сотни человек, хотя мы изначально и не планировали устраивать шествие в таком количестве. Мы ведь ещё достаточно поздно узнали о том, что нам согласовали мероприятие — в пятницу после обеда. А до согласования открыто приглашать людей нельзя. Есть, конечно, определённые возможности, но после того, как мы узнали, что Ворсина оштрафовали, решили не рисковать».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что организаторы антикоррупционного митинга Алексей Ворсин и Михаил Беседин получили административное наказание — штраф в размере десять тысяч рублей — за то, что за девять дней до события призывали горожан выйти на ещё не согласованное мероприятие, то есть в нарушение федерального закона. Конфликтная ситуация завязалась ещё на стадии согласования митинга в Хабаровске. Тогда активисты штаба Навального и представители Национального освободительного движения подали в мэрию заявки на свои мероприятия в один и тот же день. Позже стало известно, что администрация города не согласовала оппозиционерам ни одну из заявленных площадок, включая и «Памятник Партизанам», предложенный самими чиновниками, поскольку на этой площадке уже запланировано другое мероприятие — митинг членов регионального отделения «Молодой гвардии».

«Мы подали заявку на митинг до 20 числа (марта — прим. ред.), через несколько дней получили добро от администрации. Человек 40 было. Это был митинг патриотической направленности: мы призывали не допустить гражданской войны. Красные сражались против белых, русские убивали русских. Сейчас в стране такая, сложная обстановка, и мы призывали людей, чтобы они не заблуждались, чтобы формировали собственное мнение», — поделился руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Евгений Солоненко.

Агентство также подробно освещало события антикоррупционного митинга. После того как полиция задержала выступающих на мероприятии Илью Ермолаева и Михаила Беседина, а заодно и нескольких участников митинга с плакатами, большинство хабаровчан в завершение акции прошли в колонне по направлению к Комсомольской площади и обратно. А некоторые участники митинга направились к городскому отделу полиции № 6, куда стражи правопорядка отвезли всех задержанных на прудах. Ворсина, который также был организатором мероприятия, задержали по пути на городские пруды, где назначили место сбора горожан.