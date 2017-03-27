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В Хабаровском крае ликвидировали первые палы сухой травы

В Хабаровском крае ликвидировали первые палы сухой травы
Пожарные тушили огонь в Комсомольске
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В прошедшие выходные в регионе зафиксировали несколько палов сухой травы. По информации Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, огнеборцам пришлось тушить возгорания в Комсомольске-на-Амуре. Кроме этого, спасатели зафиксировали ещё два очага горения — в Бикинском и Вяземском районах.

Сообщение о горении сухой травы поступило на пульт пожарной охраны Комсомольска-на-Амуре в 10:37 25 марта. По словам очевидцев, пал шёл вдоль дороги на улице Вагонной. На место происшествия выдвинулся расчёт 7-ой пожарной части города. С помощью ранцевых огнетушителей специалисты ликвидировали травяной пал за несколько минут. Площадь, пройденная огнём, составила около 10 квадратных метров. Причины и виновных в возгорании сейчас устанавливают.

По данным космического мониторинга, в воскресенье на территории Хабаровского края зарегистрировано ещё две термических аномалии — в Бикинском и Вяземском районах. По каждой из них провели проверку. В результате специалисты обнаружили два очага горения сухой травы.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе, по прогнозам различных ведомств, пожароопасный сезон начнётся раньше обычного. Первые очаги ожидали уже в конце марта на юге края — к этому времени в тайге полностью должен растаять снег. В рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек.

Первые вестники лесных пожаров добрались до региона на прошлой неделе — лёгкая дымка от палов в соседнем регионе накрыла дальневосточную столицу во вторник, 21 марта. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что на минувших выходных в Еврейской автономной области выгорело несколько гектаров леса на трёх участках.

17 марта прошли масштабные учения, посвящённые подготовке к пожароопасному сезону. Навыки тушения пожаров оттачивали подразделения главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, регионального управления по делам ГОЧС и ПБ, «Дальневосточной авиабазы», комитета правительства края по гражданской защите, а также оперативные группы поселковой и районной администраций, управления ДВЖД и огнеборцы одной из ближайших воинских частей.

 
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