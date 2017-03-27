В Хабаровском крае ликвидировали первые палы сухой травы

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Пожарные тушили огонь в Комсомольске
|Фото: pixabay.com
В прошедшие выходные в регионе зафиксировали несколько палов сухой травы. По информации Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, огнеборцам пришлось тушить возгорания в Комсомольске-на-Амуре. Кроме этого, спасатели зафиксировали ещё два очага горения — в Бикинском и Вяземском районах.
Сообщение о горении сухой травы поступило на пульт пожарной охраны Комсомольска-на-
По данным космического мониторинга, в воскресенье на территории Хабаровского края зарегистрировано ещё две термических аномалии — в Бикинском и Вяземском районах. По каждой из них провели проверку. В результате специалисты обнаружили два очага горения сухой травы.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе, по прогнозам различных ведомств, пожароопасный сезон начнётся раньше обычного. Первые очаги ожидали уже в конце марта на юге края — к этому времени в тайге полностью должен растаять снег. В рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек.
Первые вестники лесных пожаров добрались до региона на прошлой неделе — лёгкая дымка от палов в соседнем регионе накрыла дальневосточную столицу во вторник, 21 марта. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что на минувших выходных в Еврейской автономной области выгорело несколько гектаров леса на трёх участках.
17 марта прошли масштабные учения, посвящённые подготовке к пожароопасному сезону. Навыки тушения пожаров оттачивали подразделения главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, регионального управления по делам ГОЧС и ПБ, «Дальневосточной авиабазы», комитета правительства края по гражданской защите, а также оперативные группы поселковой и районной администраций, управления ДВЖД и огнеборцы одной из ближайших воинских частей.
По данным космического мониторинга, в воскресенье на территории Хабаровского края зарегистрировано ещё две термических аномалии — в Бикинском и Вяземском районах. По каждой из них провели проверку. В результате специалисты обнаружили два очага горения сухой травы.
Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в регионе, по прогнозам различных ведомств, пожароопасный сезон начнётся раньше обычного. Первые очаги ожидали уже в конце марта на юге края — к этому времени в тайге полностью должен растаять снег. В рабочем состоянии находится 21 пожарно-химическая станция, а также 17 отделений дальневосточной авиаохраны, техника и амуниция. Общая численность службы составляет 470 человек.
Первые вестники лесных пожаров добрались до региона на прошлой неделе — лёгкая дымка от палов в соседнем регионе накрыла дальневосточную столицу во вторник, 21 марта. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что на минувших выходных в Еврейской автономной области выгорело несколько гектаров леса на трёх участках.
17 марта прошли масштабные учения, посвящённые подготовке к пожароопасному сезону. Навыки тушения пожаров оттачивали подразделения главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, регионального управления по делам ГОЧС и ПБ, «Дальневосточной авиабазы», комитета правительства края по гражданской защите, а также оперативные группы поселковой и районной администраций, управления ДВЖД и огнеборцы одной из ближайших воинских частей.