В Хабаровском крае ликвидировали первые палы сухой травы

В прошедшие выходные в регионе зафиксировали несколько палов сухой травы. По информации Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, огнеборцам пришлось тушить возгорания в Комсомольске-на-Амуре. Кроме этого, спасатели зафиксировали ещё два очага горения — в Бикинском и Вяземском районах.

Сообщение о горении сухой травы поступило на пульт пожарной охраны Комсомольска-на- Амуре в 10:37 25 марта. По словам очевидцев, пал шёл вдоль дороги на улице Вагонной. На место происшествия выдвинулся расчёт 7-ой пожарной части города. С помощью ранцевых огнетушителей специалисты ликвидировали травяной пал за несколько минут. Площадь, пройденная огнём, составила около 10 квадратных метров. Причины и виновных в возгорании сейчас устанавливают.