В Хабаровске служители театра первыми отметят творческий праздник

Сегодня, 27 марта, во многих странах мира отмечают Всемирный день театра. Его учредили ещё в 1961 году, и с тех пор празднуют ежегодно. Инициатором события стал Международный институт театра.









Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Сегодня учредитель праздника — Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Его национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира.









Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Она состоялась в Египте, а сюжетом послужили образы египетской мифологии — история бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались чёткие определения трагедии и комедии, а также других форм спектакля.









Всемирный день театра сегодня — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены, это праздник миллионов неравнодушных зрителей. Во многих странах мира проводят тематические фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей. А чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам художественных коллективов.