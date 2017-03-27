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В Хабаровске служители театра первыми отметят творческий праздник

В Хабаровске служители театра первыми отметят творческий праздник
Этот день объявили особенным в международном масштабе
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 27 марта, во многих странах мира отмечают Всемирный день театра. Его учредили ещё в 1961 году, и с тех пор празднуют ежегодно. Инициатором события стал Международный институт театра.


 

 

Традиционно Всемирный день театра проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Сегодня учредитель праздника — Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Его национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира.


 

 

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Она состоялась в Египте, а сюжетом послужили образы египетской мифологии — история бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались чёткие определения трагедии и комедии, а также других форм спектакля.


 

 

Всемирный день театра сегодня — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены, это праздник миллионов неравнодушных зрителей. Во многих странах мира проводят тематические фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей. А чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам художественных коллективов.

 
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