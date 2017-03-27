В последний понедельник марта в Хабаровск пришёл "ветер северный"

В дальневосточной столице сегодня, 27 марта, переменная облачность. Большую часть дня продержится солнечная погода. По сведениям Дальневосточного УГМС, осадков не ожидается.



Температура воздуха в утренние часы составит -6…-4 градуса по Цельсию. Во второй половине дня потеплеет до +4…+6 градусов.

В Хабаровске дует северный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 2-7 метров в секунду.

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