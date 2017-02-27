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В игре "Амура" с хоккеистами Вяземского победила дружба

В игре "Амура" с хоккеистами Вяземского победила дружба
"Тигры" провели с юными спортсменами и любителями товарищеский матч
7 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хоккеисты клуба «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 27 февраля, провели целый день в городе Вяземский. Эта поездка стала частью программы «Тигры» в городе», в рамках которой спортсмены регулярно встречаются со своими юными болельщиками — учениками обычных школ и воспитанниками коррекционных учреждений. Одной из целей поездки стал товарищеский матч «Амура» с местными командами. Встреча поклонников хабаровской хоккейной команды со своими кумирами — в объективе нашего фотокорреспондента.


 

 

 

 

Вместе с «тиграми» на льду городского стадиона «Локомотив» играли детская сборная — воспитанники школьной секции, а также команды подростков и взрослых — любители этого вида спорта.


 

 

 

 

За шайбу в игровой форме сражались смешанные составы хоккеистов.


 

 

 

 

В каждой из команд игроки «Амура» составили компанию жителям Вяземского.  


 

 

 

 

Спортсмены сыграли в трёх периодах по 15 минут, с минимальным перерывом. Чтобы добавить азарта школьникам, которые вышли на лёд первыми, «тигры» решили подыграть шуточным соперникам.


 

 

 

 

Александр Печурский, который стоял на воротах в этой встрече, пропустил несколько шайб, продемонстрировав при этом эффектные броски.


 

 

 

 

Чешские легионеры Ян Коларж и Томаш Зогорна периодически «дарили» снаряд ребятам, которые играли, в отличие от звёздных гостей, в полную силу. Юный вратарь вяземских хоккеистов даже получил похвалу от наставника «тигров» Андрея Мартемьянова.


 

 

 

 

«Молодец, хорошие сэйвы, красавец! В профессиональный хоккей готовься!» - отметил и.о. главного тренера «Амура».


 

 

 

 

В ходе встречи организаторы дружеского матча решили не фиксировать счёт. Зато вяземским любителям хоккея предложили поучаствовать в серии послематчевых штрафных бросков — буллитов.


 

 

 

 

Не обошлось и без долгожданной автограф-сессии. Пока одни игроки «Амура» перебрасывали шайбу местным спортсменам, другие расписывались на флажках с символикой клуба и постерах, а также фотографировались с фанатами.


 

 

 

 

«Мне приятно, что моя игра нравится стольким людям и даже детям. Я почти ничего не понимаю из того, что они говорят, это Ян у нас говорит по-русски (Ян Коларж — прим. ред.). Но «спасибо» я выучил и, когда меня благодарят за фото или автограф, я по-русски отвечаю «пожалуйста», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» нападающий «тигров» Томаш Зогорна.


 

 

 

 

Агентство сообщало, что «тигры» в ходе поездки навестили Вяземскую школу-интернат № 12, где обучаются дети с такими нарушениями здоровья, как умственная отсталость. Там хоккеисты «Амура» оставили свои автографы на двух клюшках и подарили учреждению флаг клуба с фирменной символикой. В свою очередь, директор интерната Максим Лопатин вручил капитану «тигров» Виталию Атюшову вязаную игрушку — хоккеиста в чёрно-оранжевой форме.


 

 

 

 

Все фотографии с товарищеского матча «Амура» в Вяземском — в группе РИА «Восток-Медиа» в социальной сети «ВКонтакте».

 
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