В Комсомольске с разницей в пару часов сгорели два гаража

Два пожара с участием автотранспорта произошли за минувшие сутки в Комсомольске-на-Амуре. Происшествия никак не связаны между собой, и даже то, что они случились недалеко друг от друга, как выяснилось, — лишь стечение обстоятельств.

При возгорании в гаражном боксе по переулку Тракторному пожарным удалось спасти отечественный автомобиль. Кроме УАЗа «Патриот» благодаря слаженной работе огнеборцев удалось сохранить автоподъёмник, который был установлен в помещении.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что внутри кроме внедорожника и автослесарного инструмента хранились ёмкости с топливом. Также владельца бокса хранил в нём личные вещи и автомобильные колеса. Как выяснилось, последние и стали пищей для огня. Пожарным удалось предотвратить воспламенение топлива. На ликвидацию возгорания потребовалось меньше часа.

Однако вскоре пожарные снова получили тревожный сигнал. Второе ЧП случилось на улице 9-е Января — во дворе частного дома вспыхнули деревянные сараи. К приезду спасателей огонь охватил 150 квадратных метров хозяйственных построек. Первоочередной задачей для брандмейстеров стало предотвращение распространения пламени на жилой дом и соседние участки. Локализовать пожар удалось за 15 минут.

Взяв под контроль стихию, огнеборцы принялись тушить сарай, приспособленный, в частности, под гараж. Фактически спасать уже было нечего. Вместе с постройкой сгорел хозяйский грузовик и запасы сена.

В настоящее время причины возгорания и материальный ущерб устанавливают сотрудники Государственного пожарного надзора.