В Ванине директора "управляйки" поймали на коммерческом подкупе

В посёлке Ванино Хабаровского края директора управляющей компании подозревают в коммерческом подкупе. Злоумышленника задержали с поличным, когда ранее осуждённый за «пьяную» езду мужчина передавал ему деньги. За 20 тысяч рублей руководитель предприятия пообещал составить поддельные документы, чтобы водителю не пришлось реально отрабатывать своё наказание.

По версии следствия, жителю посёлка Ванино суд назначил 240 часов обязательных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Гендиректор управляющей компании, где мужчина должен был отбывать наказание, предложил заплатить ему 20 тысяч рублей. Взамен он пообещал составить табели рабочего времени, которые подтверждали бы, что осуждённый выполнил работы, чтобы в дальнейшем их можно было предоставить в органы Федеральной службы исполнения наказания России по Хабаровскому краю.

Мужчина сообщил о готовящемся преступлении правоохранителям, и все дальнейшие переговоры проводились под контролем оперативных служб. Водитель передал директору управляющей компании 20 тысяч рублей, после чего его задержали с поличным. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, в ведомстве выясняют все обстоятельства случившегося.