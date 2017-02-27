Картина дня в Хабаровском крае: беглые пациенты и утонувшая "буханка"

Праздничные и выходные дни в Хабаровском крае оказались богатыми на события и их последствия. Например, из краевой психиатрической больницы сбежали два пациента. Одного удалось найти, поиски его подельника продолжаются до сих пор. Медицинское учреждение беглецы покинули, подцепив решётку на окне.

Недалеко от дальневосточной столицы, на протоке Рюхловской в районе Красной Речки, ушёл под лёд полицейский автомобиль. Выяснилось, что оперативно-следственная группа ехала на «буханке» на вызов в дачное общество: кто-то похитил металлический контейнер у жителя Большого Уссурийского острова. Фотография транспортного средства разлетелась по интернету. Вскоре в лёд вмёрз ещё и «Трэкол», который, возможно, прибыл на место происшествия, чтобы вызволить из «плена» ведомственный УАЗ. Городские полицейские отрицают, что машина вмёрзла, а вот краевые — подтверждают. По этому факту началось расследование.

Также в выходные над нефтеперерабатывающим заводом едва не случилось масштабное ЧП — неизвестный сбросил два «парашюта» с открытым огнём на технологические установки предприятия. Руководство НПЗ обратилось в полицию.

Немного о венных. Аэропорт Хабаровск станет отправной точкой для военных наблюдателей США и Франции. В рамках договора по «открытому небу» они пролетят над территорией России. А военные-спортсмены из ВВО завоевали три медали на третьих зимних Всемирных военных играх: две бронзы в спортивном ориентировании и золото в ски-альпинизме.

История с отчислением будущих первоклашек с фиктивной пропиской пока ещё не утихает. В полицию не поступали данные о том, что родители учащихся оформили «липовую» регистрацию, но в ведомстве к этому готовы. Другая нашумевшая в крае и в России история тоже получила продолжение. В порту Ванино, который стал источником загрязнения посёлка угольной пылью, сменили генерального директора. Место Валерия Балакина занял Евгений Дмитраков.

А пока игроки «Амура», завершившие хоккейный сезон, обмениваются подарками с детьми и играют с командой Вяземского, «СКА-Нефтяник» продолжает борьбу. «Армейцы» вышли в четвертьфинал в статусе безоговорочного лидера. В заключительном матче «регулярки» подопечные Михаила Юрьева обыграли ульяновскую «Волгу».

Транспортные новости. В 2016 году на автомобильном рынке Хабаровского края немного упал спроса на новые машины, зато жители региона стали проявлять больше интереса к подержанным транспортным средствам. Первое место в рейтинге наиболее востребованных новых авто по традиции заняла продукция компании Toyota, второе место занял Nissan, в тройку лидеров замкнул Lexus.

И в заключении о приятном. Весна придёт в Хабаровск с теплом, правда продержится оно недолго. Зато воздух прогреется до нуля градусов. После 6 марта синоптики вновь ждут волну тепла. К этому времени как раз подрастут тюльпаны из «Горзеленстроя». Наш фотокорреспондент сегодня побывал в цветочных теплицах и узнал все подробности выращивания «сюрпризов» к 8 марта. Информацию можно узнать здесь, а посмотреть фотографии — в альбоме редакции.