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В Хабаровском крае малолетний мальчик ушёл гулять и пропал

В Хабаровском крае малолетний мальчик ушёл гулять и пропал
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство"
10 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю

В посёлке Ванино Хабаровского края малолетний местный житель пропал после того, как ушёл гулять. До настоящего времени ребёнок так и не вернулся домой. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» — так у правоохранительных органов появляется больше полномочий для розыскных мероприятий.

«По предварительным данным, вчера Макар Березняк ушёл гулять на улицу и домой до сих пор не вернулся. Чтобы установить местонахождение ребёнка, проводятся масштабные поисковые мероприятия, в которых участвуют сотрудники полиции и волонтёры», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник руководителя краевого следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков.

Приметы мальчика следующие: рост составляет 115 сантиметров, волосы светлые, глаза карие. Ребёнок был одет в голубой пуховик с серыми вставками, чёрную шапку наподобие ушанки с надписью «Sport», серые брюки, обут в ботинки чёрного цвета. Сейчас в регионе проводятся все возможные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства исчезновения мальчика. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщать в следственный отдел по Ванинскому району.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о похожих случаях, которые имели разный исход. Так, во Владивостоке нашли тело пропавшей 11-летней девочки. Место, где находятся останки школьницы, указал подозреваемый в её убийстве. А летом прошлого года в районе имени Лазо Хабаровского края пропал трёхлетний мальчик — мать не обнаружила сына во дворе, где он гулял. Найти ребёнка помог местный житель, который обнаружил малыша в сточной трубе на краю посёлка. Мальчик рассказал, что потерялся и не смог найти дорогу домой, поэтому спрятался в трубу.

 
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