Из психиатрической клиники в Хабаровске сбежали двое пациентов

В Хабаровске из Краевой психиатрической больницы накануне сбежали двое пациентов. Одного из сбежавших нашли и сегодня утром доставили обратно в медицинское учреждение. Мужчину нашли по прежнему адресу проживания. Второго беглеца до сих пор ищут.

«Для пациентов с криминальным опытом, такой побег — не проблема. Они подцепили решётку и сбежали через окно. Обманули персонал и сделали всё скрыто, явно, что у них нет острых нарушений психики. У нас они находились на принудительном лечении», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель главного врача по лечебным вопросам Краевой психиатрической больницы Татьяна Сокурова.

Сейчас розыском второго сбежавшего занимается полиция, а также сотрудники отделения, где лежали пациенты. Они уже определились с зоной поиска, работники и руководство лечебного учреждения надуются, что в ближайшее время мужчину найдут.

Это не первый случай, когда из Краевой психиатрической больницы сбегают пациенты. Агентство писало, что в сентябре прошлого года территорию медицинского учреждения покинул 48-летний уроженец Магаданской области. Он находился на принудительном лечении по решению суда. Мужчину нашли в садоводческом товариществе, в котором тот когда-то нелегально работал сторожем. Позже он признался, ч то спланировал побег: специально стал жаловаться врачам на зубную боль, чтобы оказаться на первом этаже административного корпуса больницы, где расположен стоматологический кабинет. Это помещение ближе всего расположено к центральному входу в медучреждение. Воспользовавшись тем, что врач отвлеклась, мужчина в тапочках вышел из кабинета, прошёл мимо расположенного в метре от помещения поста охраны больницы и покинул здание. Оказавшись за стенами больницы, мужчина пешком направился в сторону Южного микрорайона. Первую ночь он провёл на улице, а потом добрался до садоводческого товарищества. Там нашел одежду, питался с огородов и едой, которую отдавали ему дачники.